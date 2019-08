Una cadena de supermercados avisó a la Junta de tres productos de Magrudis no incluidos en la alerta alimentaria

El portavoz de la Junta y consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha culpado al Ayuntamiento de Sevilla de no haber comunicado la existencia de tres productos comercializados la empresa Magrudis que no se habían incluido dentro de la alerta sanitaria decretada desde Andalucía el pasado 15 de agosto y que acumula 197 casos de afectados en la comunidad autónoma, 68 de ellos hospitalizados.

Bendodo se ha referido en concreto a dos tipos de chorizo y la morcilla de la marca La Mechá, productos sobre los cuales la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ampliado esta misma mañana la alerta sanitaria. Anoche, el Ayuntamiento de Sevilla fue el que anunció su decisión de denunciar ante la Fiscalía a Magrudis "por ocultación de datos y falta de colaboración en la investigación", precisamente al detectar "albaranes de devoluciones de productos cuya distribución había sido ocultada por parte de la empresa a las administraciones" y que "no estaban en la lista entregada por la empresa de artículos en distribución".

"Nos enteramos por una cadena de supermercados y no por el Ayuntamiento. Nos enteramos antes de ayer [el martes 27]", ha dicho Bendodo. La novedad ha sido aportada en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno por el portavoz de la Junta, que ha matizado algo sus afirmaciones del inicio de la comparecencia diciendo que su intención no es "crear confrontación" ni "criticar la actuación" del Ayuntamiento, pero insitiendo en que "en el listado originario facilitado por el Ayuntamiento no estaban esos productos" y "han sido los inspectores de la Junta los que lo detectaron en tiempo y forma". Se trata de la segunda ocasión en que la administración es alertada de productos posiblemente contaminados, algo que también ocurrión con la carne mechada de Comercial Martínez León, detectada gracias a que un cliente de la empresa Magrudis dio el aviso.

Bendodo, que ha dicho que "en el mercado no se encuentra ningún producto de Magrudis", ha comunicado que ha puesto "de oficio" estos últimos hechos en conocimiento de la Fiscalía "para ver si Magrudis comercializó a través de una cadena de supermercados productos que se han retirado", por si se pueden derivar "responsabilidades jurídicas" sobre la empresa, "única responsable" del brote de listeriosis.

"Mensaje de tranquilidad"

Los inspectores se personaron este miércoles en la empresa, al igual que informó el Ayuntamiento, que aseguraba haber puesto en conocimiento de la Junta el nuevo hallazgo, en contra de lo mantenido por Bendodo respecto a que fue "la cadena de supermercados", de la que no ha ofrecido el nombre, la que se lo trasladó a la Junta. "Si no lo hizo ni el Ayuntamiento ni la empresa, debemos pedir responsabilidades", insistiendo en que el Ayuntamiento "no había facilitado esa información".

"Se hace una buena labor de inspección pero queremos ser un referente en el tema de control sanitario y alimentario", ha dicho Bendodo, quien ha seguido la línea expuesta el día anterior por el presidente de la Junta de ostentar y reunir todas las competencias sobre salud alimentaria. Al igual que el presidente, Bendodo ha reconocido "algún problema de comunicación" pero ha incidido en que "no ha existido falta de diligencia ni de transparencia". "Se ha actuado correctamente desde el punto de vista asisntencial y desde todos los frentes para atajar el problema", ha concluido.

En cualquier caso, y también siguiendo la línea de Moreno Bonilla, que la Junta ha actuado en esta crisis alimentaria y sanitaria "con la mayor celeridad posible, rápido pero con cautela", insistiendo en que la prioridad de la administración andaluza es lanzar un "mensaje de tranquilidad" y "atender a los afectados por el brote". En ese sentido, ha agradecido la labor de los profesionales sanitarios durante estos días. "Tenemos que sentirnos orgullosos del sistema de salud que tenemos en Andalucía", que trabajan "para que este brote acabe cuanto antes y no haya ninguna víctima más".

El portavoz ha dicho también que "en esos momentos complicados hay que estar a la altura, no sacar rédito electoral y partidista". "Debe prevalecer la lealtad institucional. "Hemos echado de menos una llamada del presidente del Gobierno", ha denunciado, o de Susana Díaz, "quien interrumpió sus largas vacaciones para crear una alarma innecesaria". "El decoro institucional debe prevelaecer siempre en las relaciones entre todas las administraciones", ha comentado Bendodo.

Aguirre comparece este viernes

Por otra parte, según informa Europa Press, la Diputación Permanente del Parlamento ha aprobado este viernes con el voto afirmativo de todos los grupos parlamentarios, salvo el rechazo de Vox, la celebración este viernes de una comisión extraordinaria en la Cámara andaluza de Salud y Familias, en la que el consejero del ramo, el 'popular' Jesús Aguirre, comparezca para informar sobre la gestión llevada a cabo por su departamento sobre el brote de listeriosis.

Si bien, se ha rechazado una segunda petición formulada también por parte del PSOE-A, en relación a que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, compareciera en una sesión plenaria extraordinaria para abordar también ese asunto. Dicha iniciativa ha contado con el apoyo de Adelante Andalucía y con el rechazo de PP-A, Cs y Vox, por lo que no ha salido adelante.

Aguirre comparecerá finalmente este viernes en comisión extraordinaria de Salud y Familias, unos días antes de lo que inicialmente estaba establecido en el calendario de sesiones de la Cámara andaluza. Y es que, según se recordará, hay convocada una comisión ordinaria en esta materia para el próximo 5 de septiembre en la que Aguirre había solicitado comparecer a petición propia para abordar esta crisis alimentaria.