El rechazo y la falta de consenso aborta la nueva denominación de 'Altos de Levante' del cava valenciano

'Altos de Levante' no será el nombre del cava valenciano. El rechazo causado y la falta de consenso para dicho nombre ha hecho que la Asociación de Elaboradores del Cava Valenciano haya decidido finalmente dar marcha atrás del nombre que se aprobó hace unos días en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida.

Fuentes de los elaboradores indican que no comunicarán la nueva acepción hasta que no lo tengan consensuado con el conjunto del sector ya que el escogido no ha gustado. Entre los que no gustaba la denominación estaba la misma consellera de Agricultura, Mireia Mollà, quien señalaba que no se les había consultado para la denominación.

Per aclarir sobre els noms de les zones del cava:



El Consell Regulador és qui decideix esta qüestió i la GVA no tenim vot.

Les nostres preferències de noms no van ser les considerades finalment pels elaboradors. — Mireia Mollà (@MireiaMolla) 16 de julio de 2020

Pero además Mollà también advertía que para la denominación no se podía incluir el nombre de Requena, zona donde se produce el cava valenciano, "descartada jurídicamente por coincidir con el nombre de una Denominación de Orígen"; así tampoco es posible 'Altos requenenses' porque "se mantenía la referencia", aunque esta "podía contar con el visto bueno del Consejo Regulador, fue la opción que nos habría parecido adecuada teniendo en cuenta los márgenes jurídicos".

Situación similar ocurre con la denominación de "Valencia" ya que también hay otra DO protegida que utiliza esta nomenclatura y por tanto impide su uso.