El vicepresidente valenciano de Vox se encara a un diputado socialista que le había dado “un diploma al gran censor”

El vicepresidente de la Generalitat Valenciana y representante de Vox, Vicente Barrera, se ha encarado este martes con un diputado socialista durante el debate de Presupuestos. Dentro del hemiciclo, el vicepresidente ha abroncado al parlamentario José Chulvi y le ha dado varias palmadas en el pecho, después de que este se refiriera en varias ocasiones al líder de Vox como “censor”.

El diputado del PSPV y portavoz adjunto de la formación, le ha hecho entrega de un “diploma de gran censor” al finalizar el debate, aludiendo a las subvenciones y a los cambios en la política cultural que impulsa el departamento del vicepresidente. “Chulvi le ha faltado al respeto y el vicepresidente se ha sentido ofendido”, apuntan desde el entorno de Barrera, que le ha manifestado al diputado que consideraba la intervención una falta de decoro.

El parlamentario socialista explica que se trataba de un juego de “ironía parlamentaria, como sucede en prácticamente todos los plenos”, y apunta que el vicepresidente se ha reído durante la intervención. Sin embargo, al abandonar la tribuna de oradores y dirigirse al número dos del Consell, este se ha molestado. “Me ha dicho que no se lo dejase allí, que era una falta de respeto y me ha dado dos golpes en el pecho diciéndome que me fuese”, apunta Chulvi.

El grupo parlamentario socialista acusa a Barrera de “agredir” al diputado, al que le da varias palmadas en el pecho durante la bronca, y de actuar “de forma violenta”. Joan Baldoví, síndic de Compromís, también ha añadido: “Pienso que ha sido una total falta de educación y de deportividad parlamentaria. En el debate parlamentario uno puede interpelar a una persona, pero lo que no tiene que hacer nunca es cogerlo por las solapas y sacudirlo cómo ha hecho hoy Vicente Barrera”.