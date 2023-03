El baròmetre de la Generalitat revela que més de dos terços dels valencians secunden augmentar la inversió en energies renovables i en aigua dessalada

Les principals preocupacions dels valencians són l’ocupació, la sanitat i l’augment de preus, però ha decrescut la quantitat de persones que tenen una percepció negativa de la situació en general. Segons l’últim baròmetre de la Generalitat Valenciana, un 36,6% dels ciutadans situen l’ocupació com un dels tres primers problemes de la Comunitat Valenciana; un 36,2% ho fan amb la Sanitat i un 19,8% amb el cost de la vida elevat.

Els resultats de l’enquesta, presentats dimecres per la directora general d’Anàlisi i Polítiques Públiques, Ana Berenguer, apunten un descens del pessimisme. La meitat dels enquestats no identifiquen un tercer problema en general, ni tampoc per a la seua situació personal, entre les més de 5.000 entrevistes fetes entre octubre i desembre del 2022. Segons la directora general, la preocupació per les qüestions econòmiques està en “mínims històrics”.

El baròmetre, que pot consultar-se en el portal Argos de la Generalitat Valenciana, no pregunta per qüestions electorals ni demana una valoració específica de les polítiques públiques, però el grau de coneixement i d’acord amb les mesures del Consell que lidera Ximo Puig donen resultats esperançadors per a la reedició d’un pacte de Govern d’esquerres.

Amb comparació al baròmetre del 2021, la preocupació per l’ocupació en la societat valenciana ha abaixat més d’un 13% i continua acusant un descens: l’any passat fregava el 50% i va arribar a superar el 75% en els últims anys de la crisi. No obstant això, la preocupació per la pujada de preus ha ascendit del 9,3% al 19,8%, en un any marcat per una pujada del preu dels aliments superior al 16%. La corrupció, un dels factors clau que va provocar el canvi de majories parlamentàries el 2015, ha desaparegut com a problema: ho és per al 2,9% dels enquestats.

L’enquesta planteja alguns aspectes clau en les polítiques públiques relatius al canvi climàtic i la insuficiència de recursos. En general hi ha un gran suport a les mesures per a accelerar la transició energètica, amb un 75% d’enquestats molt d’acord d’intensificar la inversió en energies renovables. Aquest suport es troba en tots els partits polítics –els enquestats informen sobre la seua afinitat política–, fins i tot entre els simpatitzants de Vox, que demanen més inversió en un 57%. Són els afins a Compromís entre els que més suport es manifesta, amb un 86% dels que es declaren a favor d’aquestes mesures.

Per distribució geogràfica, les renovables troben més suport en les comarques de Castelló, amb un 85,2%; mentre que en l’àrea metropolitana de València baixa al 67% aquesta demanda. A l’interior de València el suport torna a créixer fins al 73,9% i a Alacant supera el 80%. És precisament en el punt que més demanda energètica es necessita on els enquestats mostren menys fervor per aquesta qüestió, mentre que en els llocs on es concentren les protestes i els projectes solars i eòlics és on hi ha un suport superior.

Respecte al dèficit de recursos hídrics, una qüestió clau especialment a les comarques del sud d’Alacant, el 70% dels enquestats es mostren a favor d’augmentar l’ús d’aigua dessalada i depurada. En el total autonòmic, el percentatge és del 65,4%, una mica més baix a les comarques de Castelló. Per afinitat política, de nou, hi ha un elevat grau d’acceptació en tots els partits. Predomina en Compromís, amb un 72%, i és majoritari fins i tot en Vox, amb un 56,8%.

Els grans projectes d’inversió a la Comunitat Valenciana han aconseguit una certa notorietat, especialment la gigafactoria de Volskwagen a Sagunt: el 54% la coneixen, el 75% la consideren una inversió important. Segueix el projecte de reactivació de la Ciutat de la Llum d’Alacant, que coneixen quasi un 40% dels enquestats i consideren important en la mateixa mesura. Els percentatges baixen amb algunes iniciatives més sectorials, totes conegudes per més d’un 20% dels preguntats: les infraestructures sanitàries, el pla Reactiva, el pla del Baix Segura Renhace i la transformació energètica de la indústria a Castelló.

Per a la directora general d’Anàlisi, el baròmetre “mostra una percepció dels valencians d’estabilitat social i política i d’un augment del suport de l’estat de les autonomies i del govern autonòmic, tal com el coneixem, juntament amb emocions d’orgull associades a la transformació del model de la Comunitat Valenciana en els últims anys”. Berenguer, experta en polítiques públiques, considera que les preocupacions ciutadanes s’han transformat “radicalment” en els últims anys i van en línia amb el que es manifesta en la resta d’Europa, deixant arrere la hipoteca reputacional.