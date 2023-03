Tres lleis, tres decrets i l’elecció de la presidència d’À Punt: les Corts Valencianes espremen el ple granera

Els diputats de les Corts Valencianes treballaran quasi fins a l’últim minut de la legislatura. L’últim ple del parlament autonòmic, organitzat a penes uns dies abans de la previsió perquè la cambra es dissolga, porta un dels ordres del dia –dels dies– més llargs que es recorden. Està previst que el parlament valencià acabe la seua activitat el 4 d’abril per a la convocatòria de les eleccions autonòmiques del 28 de maig, coincidint amb les municipals.

Decrets, lleis, comissions d’investigació, dictàmens i diversos informes caben en l’última jornada de ses senyories. El ple, que s’inicia el 29 de març, arrancarà amb la presa de possessió de Juan Luis Baixauli, del PSPV, que ocuparà el càrrec de diputat per a exercir-lo activament durant sis dies, en substitució de David Calvo, nomenat director general en la Conselleria d’Habitatge. Aquesta jornada serà prou perquè el diputat fugaç participe en una desena de votacions. Després de la Junta de Portaveus que estableix els temes a tractar, algun parlamentari feia broma que caldrà portar un tàper per no decaure durant la sessió.

En l’anomenat ‘ple granera’, perquè serveix per a agranar alguns assumptes pendents de la legislatura, s’examinaran dos informes de fiscalització, el de les Corts Valencianes i el de la Generalitat Valenciana, es votarà el decret llei d’emergència residencial i contra l’assetjament immobiliari, el decret de la llei de cooperatives i el decret d’ajudes al sector audiovisual. Amb aquests, es votaran la Llei de despoblació, la Llei d’habitatges col·laboratius i la Llei de participació ciutadana i foment de l’associacionisme, totes impulsades pel Consell.

L’hemicicle debatrà també diverses proposicions de llei que amenacen de dividir el vot dels grups del Botànic: d’una banda, està la proposició de llei sobre finançament autonòmic, presentada per Compromís amb el suport d’Unides Podem, un trasllat de la que el Congrés va rebutjar debatre. La proposta reclama un canvi del model de finançament autonòmic valencià i compensacions per la insuficiència financera acumulada.

D’altra banda, estan les propostes del PSPV en matèria de prostitució. El grup socialista ha presentat una modificació legislativa per a sancionar la prostitució en locals i eliminar anuncis en carreteres, que defensa com una mesura contra la violència masclista. La mesura, que modifica dues lleis, implica suspendre la llicència als locals que permeten o fomenten la “sol·licitud, negociació o acceptació de serveis sexuals retribuïts” o multes i possibilitat de clausura del local si s’hi fan les mateixes pràctiques, “fins i tot amb el consentiment de qui els presta” encara que “en cap cas” se sancionarà “la persona que s’oferisca a prestar els serveis sexuals”. La proposta s’ha fet per la via d’urgència i pel procediment de lectura única, que no convenç Compromís i Unides Podem. Els seus socis prefereixen que la norma estiga oberta a debat i a esmenes, atesa la vulnerabilitat de les persones a qui afecta, la major part dones víctimes d’explotació sexual, migrants en situació administrativa irregular o persones trans –i, sovint, una suma de diverses d’aquestes característiques–. Alguns parlamentaris consideren que l’ambigüitat de la terminologia ha d’examinar-se per no perjudicar les persones a qui pretén protegir.

El ple abordarà també l’elecció del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Després d’elegir Miquel Francés per al càrrec, els grups han previst fins a tres sessions parlamentàries per a aconseguir la majoria legal prevista i ratificar el professor de comunicació audiovisual com a màxim responsable dels mitjans de comunicació públics. La primera votació necessita 66 diputats –és a dir, un pacte amb l’oposició–, mentre que a la tercera n’hi ha prou amb els grups de govern.

L’oposició també vol aprofitar l’últim ple i porta al debat la totalitat de la llei de diversitat familiar, un projecte de la vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, que dirigeix Aitana Mas. PP i Vox argumenten que la norma contradiu l’estatal, actualment en tramitació. Així mateix, debatran la creació d’una comissió d’investigació d’una part del cas Azud, presentada pel PP, que acaba de personar-se en la causa. Malgrat que la trama afecta l’entorn de Rita Barberá i exmembres del PSPV, aquesta proposta només abastarà les campanyes dels socialistes. En Compromís i Unides Podem mediten si prestar el seu vot a aquesta comissió, que decaurà tan prompte com s’aprove, a causa de la dissolució de les Corts Valencianes. Finalment, el ple aprovarà el dictamen de la comissió d’estudi de discapacitat.