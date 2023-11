Ximo Puig afig a l’agenda que Carlos Mazón planteja per a dialogar la violència masclista, la censura cultural i el canvi climàtic

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha citat els partits de l’oposició a una ronda de contactes per a tirar avant la seua agenda de la legislatura. Mazón va donar la mà a l’oposició dimecres passat, durant el bast monogràfic que el PP i Vox van celebrar en les Corts Valencianes contra l’amnistia, a la recerca dels suports necessaris per als temes que afecten la Comunitat Valenciana: el finançament, infraestructures o l’aigua.

Des de llavors, el líder valencià ha insistit en les seues intervencions públiques a buscar la complicitat del PSPV i Compromís, a qui trasllada la responsabilitat de tirar avant els acords de legislatura. Segons Mazón, l’agenda valenciana “depén de la resta dels partits” i ha defensat que, “en un moment de gran tensió, desgraciadament, i de gran polarització en el paràmetre nacional”, ell ha mostrat “la voluntat i la necessitat de compartir esforços”. “L’anterior president ho anomenava l’agenda valenciana, tal com va eixir no aconseguim absolutament res. Jo el que vull és parlar d’assumptes fonamentals per a la Comunitat, com és el finançament dels nostres serveis socials, el finançament autonòmic, uns pressupostos generals de l’Estat dignes per fi, la taula de l’aigua, que és una cosa que ens ha d’interessar a tots”, insistia Mazón després d’un acte dilluns.

L’oferta de grans acords es topa amb diversos condicionants. El primer, que el seu soci de govern d’ultradreta no comparteix el mateix interés. Vox ha renegat incomptables vegades de l’estat de les autonomies i creu que la reforma del model de finançament és només un pegat, advoca per la recentralització de competències i està en contra de la condonació i el reconeixement del deute històric. El segon són els diferents interessos en el si del PP, amb posicions enfrontades entre territoris pel model de finançament i el deute, amb la presidenta de la Comunitat de Madrid com a principal ariet, o les pugnes pels recursos hídrics, en què també està Díaz Ayuso. La presidenta ha anunciat dilluns un recurs al Suprem contra el nou Pla Hidrològic del Tajo, que afecta també el transvasament. El tercer, que amb aquests companys de viatge l’oposició no es creu res, tenint en compte la sèrie d’atacs que els socialistes reben de manifestants instigats per Vox.

El líder del PSPV, l’expresident Ximo Puig, fixava divendres passat com a línia roja el reconeixement de la violència masclista, una realitat que Vox nega i que el PP ha suprimit de les campanyes institucionals per evitar que el seu soci de govern quede fora del marc institucional. En una missiva remesa dilluns, Puig s’ofereix a participar en “un diàleg constructiu”, però demana a Mazón incorporar al pacte la lluita contra la violència de gènere, abordar la censura cultural (en clara referència a Vox), el canvi climàtic i l’enfortiment dels serveis públics.

L’expresident proposa posar en l’agenda qüestions que són competència de la Generalitat Valenciana, no sols les que concerneixen l’executiu central, i són “temes en què les institucions valencianes tenen plena responsabilitat i són prioritats irrenunciables”. Així mateix, reclama que “no continue donant cobertura pràctica a uns fets molt greus que soscaven el respecte democràtic (...) Un dels partits del govern de la Generalitat encoratja i participa directament en els atacs i la fustigació que les seus socialistes pateixen des de fa tres setmanes”, denuncia Puig.

La portaveu socialista en les Corts Valencianes, Rebeca Torró, que acudirà a la reunió, reclama al PP que “frene” la postura del seu soci de govern respecte de la “convivència”, la violència masclista o “els atacs a la llengua i a la cultura”. Puig, senador territorial, no hi assistirà, perquè coincideix amb l’obertura de la legislatura en les Corts Generals. Al seu torn, el socialista va anunciar que presentaria un document a cada ministeri amb les principals mesures de l’agenda valenciana per a tractar d’avançar en la gestió.