Así se abren las puertas de la inclusión social cuando la violencia de género las había cerrado

Clece y la Fundación Ana Bella trabajan de forma conjunta para que las mujeres que han sufrido violencia machista puedan escapar de la exclusión social a la que se ven abocadas por su particular situación. Para ello, la asociación ha configurado una red de supervivientes que actúa en diferentes países y que cuenta con el apoyo de un programa específico que pone a su disposición la compañía multilocal de servicios, orientado hacia la inclusión de personas en situación de riesgo. Hasta el momento, la iniciativa de Clece ha servido para incorporar a su plantilla a más de 9.000 afectados de diferentes colectivos confirmando, de esta forma, un compromiso social que se traduce en una mejora de la calidad de vida de los más vulnerables.

Es el caso de Ángela, pseudónimo utilizado por una víctima de la violencia de género que, gracias al binomio Ana Bella-Clece, ahora tiene una nueva oportunidad en la vida. Pero para lograrlo, ha resultado fundamental el trabajo desarrollado por Chus Ezquerra, responsable de la fundación en Cataluña, mediadora y acompañante de Ángela durante todo el proceso: “Nuestro trabajo principalmente sirve para que estas mujeres comprendan que ya no son víctimas, sino supervivientes. Queremos que recuperen la autoestima y se empoderen como hemos hecho nosotras mismas, ya que las acompañantes de hoy, fuimos personas que sufrimos violencia en el pasado”, matiza la propia Chus. “Es más fácil que ellas salgan de su difícil situación si encuentran una mano amiga que les ayude y comprenda —continúa la mediadora de Ana Bella—. No nos limitamos a ser asistentes sociales que se reúnen una vez al mes y mantienen la distancia con una mesa de por medio”.

Al mismo tiempo, Chus destaca que la implicación “es total” por parte de los profesionales de Clece con quienes “se ha creado un vínculo muy especial, gracias a su empatía y la amistad que demuestran”. Para favorecer la inclusión laboral de las víctimas de violencia de género, la compañía trabaja con más de 120 asociaciones del tercer sector dedicadas a este colectivo en concreto y prestando ayuda directa, profesionalizada e integral. Además, Clece cuenta con la unidad de apoyo, un equipo interno que acompaña a las víctimas de la violencia de género durante su proceso de inserción laboral en la compañía.

“Nos ayudamos mutuamente —continúa Chus—. Las dos organizaciones aportamos aspectos fundamentales para que las afectadas puedan recuperar su vida: mientras nosotros ejercemos de guías y hacemos un seguimiento personalizado, Clece facilita los puestos de trabajo y el asesoramiento necesarios para realizar la inserción laboral”, precisa. Para evidenciarlo, Chus pone el ejemplo de la propia Ángela, ya que “al proceder de un país externo a la Unión Europea, necesitaba un precontrato para conseguir sus papeles: Clece se lo preparó y hoy está trabajando con todos los documentos en regla”.

No obstante, pese al éxito de esta colaboración, Chus reclama una mayor implicación por parte de las diferentes administraciones públicas. “Nos gustaría poder hablar con los asistentes sociales y decirles qué nos hace realmente falta para completar el trabajo. Tenemos limitaciones económicas, legales y formativas. Necesitamos un compromiso mayor desde todos los ámbitos para poder realizar un seguimiento continuado”. La mediadora reconoce que en algunos casos las mujeres damnificadas recaen en situaciones de riesgo después de algún tiempo. “Esto nos advierte de que no podemos bajar la guardia. Estas personas necesitan ser escuchadas y arropadas porque les recuerda que no están solas en el mundo, aunque haya transcurrido algún tiempo desde que fueron atendidas por primera vez”, aclara.

El verdadero camino del empoderamiento

Cuando Ángela llegó a España tenía 17 años y estaba embarazada, huía de una situación económica complicada y de la violencia machista. “Ya no sabía qué hacer; no veía solución. Un día, busqué en internet y encontré la página web de la Fundación Ana Bella. Llamé y me atendió Chus. Aquello cambió mi vida para siempre”, sostiene la propia afectada. Desde entonces, el día a día de Ángela ha ido cambiando progresivamente. Hoy trabaja para Clece desde hace un año. “La compañía me ayudó a regularizar mis papeles y me dio una oportunidad, pero igualmente he encontrado en ellos un compañero de viaje. Actualmente, tengo toda la documentación en regla, he superado mi etapa de víctima y estoy empoderándome como mujer”, señala.

Pero para alcanzar este nivel de independencia, Ángela tuvo que apoyarse en Chus. “Sus primeras palabras cuando escuchó mi caso fueron: «No es normal lo que te ocurre. Vamos a encontrar la manera de ayudarte. No me voy a rendir». Oír algo así de una persona tan fuerte y con tanto ímpetu me dio esperanza. Después, Chus me aseguró que hablaría con Clece para que pudiera comenzar a trabajar y la compañía puso todo de su parte para lograrlo”. Ángela reconoce que cuando firmó el contrato de trabajo casi no podía creérselo: “Salí de la oficina cantando y gritando de felicidad”.

Ángela admite que le gustaría poder ayudar a otras mujeres a salir de la espiral de exclusión social, pero Chus no se lo recomienda aún. “Me dice que todavía me queda camino por recorrer y que, cuando haya transcurrido algún tiempo, yo también podré ejercer de mediadora y acompañante”. Sin embargo, Ángela ya tiene claro el consejo que le daría a otras supervivientes: “Puedes hacerlo. Por muy difíciles que sean las circunstancias de tu vida, siempre hay una solución. No hay que detenerse. Para derrumbar los muros que nos frenan solo hay que dar el primer paso del empoderamiento y dejarse ayudar”.