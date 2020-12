Las comunidades afinan sus planes para Navidad: sin allegados en Aragón y toque de queda a las 22 en Mallorca

El Gobierno y las comunidades autónomas pactaron el pasado 2 de diciembre un marco común sobre restricciones de cara a las fiestas de Navidad en plena pandemia. Se trata de un documento de mínimos a partir del cual las autonomías pueden ampliar las restricciones en función de su situación epidemiológica.

Entre estas pautas, por ejemplo, está el máximo de diez personas que podrán juntarse en las comidas y cenas navideñas de los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2020 y del 1 de enero de 2021. El resto de los días sigue vigente la restricción a seis individuos. Otro punto se refiere al horario de toque de queda, que comenzará más tarde, a la 1.30 de la madrugada de Nochebuena y Nochevieja.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, alertaba este jueves de que será difícil reducir la incidencia acumulada de contagios (ahora está en 189 por cada 100.000 habitantes en 14 días) durante la Navidad porque la vacunación aún no se habrá extendido, lo que podría hacer imparable una tercera ola de la pandemia, ahora que se está aplanando la segunda en España. Estas son las medidas que ya han anunciado algunas comunidades autónomas:

Andalucía: La Junta incluirá finalmente a los allegados en las reuniones que se puedan realizar esta Navidad "por imposición de Sanidad". El número máximo de participantes será de diez personas. En paralelo, entre el viernes 18 de diciembre y el 10 de enero, se permitirá la movilidad entre provincias y se ampliará el horario de apertura de bares y restaurantes, con dos turnos: desde por la mañana hasta las 18.00 horas y por la tarde entre las 20.00 horas y las 22:30. Asimismo, según el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicado este viernes, se recomiendan celebraciones que puedan garantizar el cumplimiento de las normas de higiene y prevención, tales como cabalgatas estáticas en lugares donde se pueda controlar el acceso.

Aragón: ante la mejora de los datos epidemiológicos, el Gobierno de Aragón ha tomado la decisión de eliminar las restricciones en la movilidad provinciales y en el uso de los espacios públicos. A partir del día 15 se alargará el cierre de las actividades no esenciales hasta las 22:00, en la hostelería se permite el consumo en el interior con un aforo del 30% y un 100% en el exterior, siempre que se mantengan distancias de dos metros y un máximo de seis personas por mesa. Respecto a las excepciones navideñas, se permitirán las entradas y salidas de la comunidad para reunirse con la familia los días 23 a 26 de diciembre y 30 a 2 de enero. El resto de días estará en vigor el confinamiento perimetral. En Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo se podrán reunir 10 personas, mientras que el toque de queda el día 24 y 31 se ampliará hasta la 01:30.

Además, eliminan el término de 'allegado' de la orden donde se anuncian las medidas tomadas de cara a la Navidad. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha asegurado que se trata de un término que "ha generado mucha controversia" debido a que se trata de "una palabra que puede incluir absolutamente todo ". Por este motivo, el Gobierno autonómico ha decidido que se va a eliminar directamente de la orden, que solo incluirá la palabra "familiares". No se permitirá la salida de la comunidad para visitar a allegados, y se baraja una declaración responsable de los que viajan, llevar el libro de familia o copias del DNI para justificar parentesco familiar, ha dicho la consejera.

Baleares: Mallorca entra mañana martes en "situación de riesgo extremo" por el coronavirus y pasa a nivel 4, el máximo, por lo que en Nochebuena solo podrán reunirse un máximo de 6 personas, menores incluidos, de dos núcleos de convivencia distintos (por ejemplo, una abuela y la familia de un hijo). El cierre de bares y restaurantes será, al menos durante las dos próximas semanas, a las seis de la tarde los viernes y sábados y las vísperas de festivos para evitar el popular "tardeo", aunque el servicio a domicilio se permitirá hasta las 12 de la noche. El resto de días la persiana se echará a las diez.

Canarias: La limitación de libertad de circulación en horario nocturno comenzará desde la 01:00 a las 06:00 horas de los días 23 de diciembre de 2020 hasta el 10 de enero de 2021, a excepción de la noche del 24 al 25 de diciembre y de la noche del 31 de diciembre de 2020 al 1 de enero de 2021, en las que dicha limitación se establecerá desde las 01:30 hasta las 06:00 horas.

Además, los residentes canarios que están en la península, sean estudiantes o no, podrán hacerse una prueba de diagnóstico de infección activa antes de regresar a las islas por Navidad, una prueba que costeará el ejecutivo canario.

En el caso de Castilla–La Mancha, se permitirá la entrada y salida de la región entre el 23 de diciembre y el 6 de enero coincidiendo con las fiestas navideñas para permitir las reuniones familiares y con allegados, una "apertura parcial del confinamiento perimetral".

Entre las medidas que baraja la región para Navidad, está la de relajar el horario del toque de queda. En vez de comenzar, como hasta ahora a las 12, en la medianoche, tanto el 24 como el 31 de diciembre se iniciará a las 1:30 horas. Además, el número máximo de personas que podrán reunirse en esas dos festividades se eleva de las actuales 6 personas, hasta las 10.

Castilla y León: La comunidad mantendrá el cierre perimetral hasta el próximo 10 de enero, aunque no para familiares y allegados, que podrán desplazarse en los días clave de las fiestas navideñas: los días 23 y 26 de diciembre, 31 y 2 de enero y 5 y 6 de enero. El toque de queda se amplía sólo en Nochebuena y Nochevieja hasta la 1.30 horas, mientras que el 5 de enero, como el resto de los días, se mantiene a las 22.00 horas.

Euskadi: El confinamiento perimetral de Euskadi se levantará únicamente del 23 al 26 de diciembre y del 30 de diciembre al 2 de enero. Se reabre la hostelería en municipios con una tasa de incidencia acumulada a 14 días inferior a los 500 contagios por cada 100.000 habitantes. Desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero se permitirán visitas y salidas de mayores: "dos familiares en una misma visita", al menos dos veces por semana y con una hora de duración.

Galicia: No ha concretado su plan para Navidad aún. La Xunta prevé aprobarlo el martes que viene. Este viernes, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha dicho que "el concepto de allegado no lo manejamos de momento". Además, dado que en Galicia hay bastantes municipios con cierre perimetral, ha dicho que la decisión no está tomada, pero que "no tendría sentido poder ir a Madrid a visitar a un familiar y no al ayuntamiento de al lado", informa Beatriz Muñoz.

Madrid: Mantiene por el momento sin restricciones adicionales el plan de mínimos pactado con Sanidad. La Comunidad cerrará perimetralmente la autonomía en Navidad del 24 de diciembre al 6 de enero, excepto para familiares y allegados, que podrán acceder y salir. No se aplicará esta excepción en unos días concretos como han decidido otras comunidades autónomas.

Navarra: Va a limitar más el cierre perimetral para los reagrupamientos familiares y solo se podrá entrar o salir de la comunidad del 23 al 26 de diciembre y del 30 de diciembre al 2 de enero. En cuanto a las residencias, aún se está perfilando la norma, informa Rodrigo Sáiz. Ya se conoce que podrán reunirse únicamente con un núcleo familiar y se les hará PCR antes de volver, además de que los residentes tendrán que guardar aislamiento durante varios días. Además, quien quiera salir o entrar a Navarra en Navidad para reunirse con su familia o allegados deberá firmar una declaración responsable en la que hará constar que se desplaza con dicho fin, un documento que podrá descargarse en las páginas de las Administraciones.

Planes para residentes en centros asistenciales

Además, en algunas comunidades autónomas ya se han dado a conocer estos planes centrados en las entradas y salidas de residentes en centros asistenciales para mayores y dependientes. Así, en Extremadura los residentes podrán salir de sus centros para celebrar las fiestas en casa de algún familiar, a ser posible en un único domicilio, pero esta salida no podrá ser inferior a 24 horas.

En concreto, la Junta "recomienda" que la estancia fuera de la residencia sea de "al menos cuatro días", ya que es el periodo en el que según la Junta han comprobado que hay “una recuperación del deterioro cognitivo" provocado por el aislamiento que han padecido estos usuarios en su mayoría desde el inicio de la pandemia. A su regreso al centro se les realizará una prueba diagnóstica para descartar la infección por COVID-19 y, aunque esta sea negativa, el residente tendrá que vivir un período de cuarentena de "unos cuantos días con material de protección".

Por su parte, Cantabria exigirá a los residentes que salgan a sus domicilios en Navidad que estén un mínimo de siete días fuera del centro y que a su retorno se realicen una prueba PCR.