El Ayuntamiento de Benidorm se resiste a dar datos sobre establecimientos comerciales sin licencia

El Ayuntamiento de Benidorm se resiste a cumplir la resolución del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que dio la razón a un particular que solicitaba la lista de establecimientos comerciales en la localidad turística que no contaban con licencia. El ciudadano consiguió en una primera solicitud de transparencia el listado de hoteles que no contaban con licencia (hasta nueve, según una investigación de la Agencia Valenciana Antifraude) pero quiso en una segunda petición conocer el total de establecimientos comerciales en situación irregular.

El consistorio recurrió la resolución del Consejo de Transparencia y la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) le ha dado la razón. El Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el popular Toni Pérez, considera que la solicitud “excede los límites del acceso a la información publica” y resulta “abusiva”.

Aunque la sentencia sostiene que no se puede calificar de “abusiva” la petición, también reconoce que las dificultades para obtener la relación de establecimientos sin licencia. Tal como explica el TSJ-CV, el censo oficial de establecimientos activos de Benidorm cuenta con 4.733 registros mientras que la base de datos de aperturas cuenta con 27.528 entradas (utilizada por la Policía Local para las inspecciones y la limitación acústica).

Para responder a la solicitud de transparencia se deberían cruzar ambas bases de datos. “No existe fórmula en este programa para pulsar un botón y que se seleccionen los datos solicitados y se muestren en un informe de forma sencillo”, alega la sentencia. “Este proceso se complica aún más cuando hay que relacionar datos de dos bases diferentes, en este caso las de Comercio y Aperturas”, agrega.

Tira y afloja con la Agencia Antifraude

Benidorm cuenta con 1.600 establecimientos comerciales y la información pública solicitada “ni está digitalizada ni su facilitación se presenta en términos sencillos como presupuso el solicitante”.

Sobre la situación de los hoteles de Benidorm sin licencia, la Agencia Valenciana Antifraude detectó hasta nueve establecimientos en situación irregular y advirtió del “riesgo para las personas”. “Potencialmente se podrían producir accidentes con graves consecuencias porque los hoteles no reúnan los requisitos mínimos” de seguridad, señalaba Antifraude. Para aquella investigación de la Agencia Antifraude, el Ayuntamiento de Benidorm también se resistió a proporcionar la información, aunque el volumen de datos era sensiblemente menor.