Ford Almussafes, en procés de despatxar 1.100 empleats, ha rebut 172,6 milions d’ajudes de la Generalitat des del 2012

La fàbrica de Ford a Almussafes, el centre de treball més gran de la Comunitat Valenciana amb 6.000 empleats, afronta una nova reestructuració que derivarà irremeiablement en acomiadaments i una reducció de plantilla a través d’un expedient de regulació d’ocupació (ERO).

La direcció de la companyia va comunicar el 10 de març passat als representants sindicals d’UGT i Intersindical, únics amb representació després de les recents eleccions, que l’ERO afectarà 1.144 treballadors, un 18% de la plantilla. Des de llavors hi ha hagut dues reunions de la comissió negociadora sense que s’hagen produït avanços significatius i està prevista una altra trobada dilluns mateix.

La notícia va generar preocupació i fins i tot cert malestar entre els diferents responsables públics, tenint en compte les quantioses ajudes públiques que ha estat rebent la multinacional en els últims anys.

En concret, només per a aquest exercici, els pressupostos autonòmics inclouen una partida de dos milions per a la Fundació per al Desenvolupament i la Innovació, coparticipada entre Ford España SL i la Generalitat Valenciana, i 9 més per a projectes d’R+D i d’inversions productives sostenibles. En total, són 11 milions d’euros, 2,2 milions menys dels aportats per a l’exercici anterior.

Des de l’any 2012, la Generalitat Valenciana ha injectat a la multinacional un total de 172,6 milions d’euros, incloent-hi els 11 previstos. L’any 2019 va ser amb diferència el rècord quant a la quantitat aportada per l’Administració autonòmica, amb un total de 27,3 milions d’euros.

També el Govern ha concedit diferents ajudes. Per exemple, el 2014, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va donar el vistiplau a una partida de subvencions de 27,3 milions d’euros per a Ford España. Aquell any la Comissió Europea (CE) va recordar que amb anterioritat s’havien aprovat “quantioses” ajudes regionals per a Ford España: quasi 52 milions d’euros el 2008 i aproximadament 23 milions d’euros el 2010.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va dir després de conéixer-se l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) que s’aplicarà a la fàbrica de Ford a Almussafes la idea que en la inversió pública “sempre hi haurà una vinculació a l’ocupació”, encara que des de l’Administració no han de “ser aliens a la realitat de la indústria de l’automòbil” i la seua transformació elèctrica.

La ministra d’Indústria, Reyes Maroto, va manifestar la seua “màxima preocupació” per l’ERO en Ford España i va recordar que accedir a ajudes públiques, com el Perte VEC en què s’esperava que participara la firma, està condicionat al manteniment dels llocs de treball.

“Acabe de saber que hi ha una proposta d’ERO a Almussafes (València). Vull traslladar la meua màxima preocupació i, sobretot, deixar molt clar que les ajudes públiques que està donant el Govern per a fer tot el canvi cap a la mobilitat elèctrica estan condicionades al manteniment de l’ocupació”, va dir.

Ford figurava en la llista de la primera convocatòria del Perte VEC, adjudicant-se 106,3 milions d’euros en la resolució provisional per a convertir la planta d’Almussafes en una fàbrica estratègica en el futur del cotxe elèctric de la companyia. No obstant això, va rebutjar les ajudes després que les seues previsions de producció per a Espanya i tot Europa experimentaren alteracions. Amb tot i això, el seu nom ha sonat amb força per a la futura convocatòria. De fet, la mateixa Maroto ha mostrat diverses vegades la seua confiança que el fabricant nord-americà hi acudirà.