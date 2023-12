Catalá tumba el proyecto ganador de la nueva plaza del Ayuntamiento de València sin comunicarlo a los arquitectos

“El proyecto ganador es un buen punto de partida, tiene buenas ideas que se pueden aprovechar o se pueden reflexionar, pero es cierto que el actual equipo de Gobierno tiene otros planes para la plaza del Ayuntamiento de València y en enero daremos a conocer el cronograma de aplicación de esos nuevos planes”.

La alcaldesa de València, María José Catalá, se pronunció así este lunes en Radio Valencia Cadena SER sobre Re-natura, el proyecto ganador para remodelar la plaza del Ayuntamiento tras un concurso de ideas promovido por el anterior equipo de Gobierno de Compromís y del PSPV.

Catalá tiene decidido dejar su sello en la ciudad y parece haber elegido la remodelación de la plaza del Ayuntamiento, quizás la más emblemática de la ciudad que queda por reurbanizar, tras peatonalizar el anterior ejecutivo municipal de izquierdas las de la Reina y el Mercat.

Si bien es cierto que el jurado que eligió 'Re-Natura' estuvo compuesto por el entonces alcalde, Joan Ribó, y la vicealcaldesa, Sandra Gómez, como concejala de Desarrollo Urbano, miembros del Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros, y personal técnico de la Conselleria de Cultura y el Ayuntamiento, la ahora primera edil del PP no parece dispuesta a que el proyecto que se ejecute bajo su mandato, una de las obras más trascendentales de la ciudad, lleve también la firma de la izquierda, con Ribó a la cabeza como exalcalde.

Catalá comentó que cuando accedieron al Gobierno municipal se encontraron “un proyecto ganador por el que se ha pagado el premio al equipo ganador y a partir de ahí el Ayuntamiento no tiene ninguna obligación legal de ejecutar ese proyecto” y añadió: “Tenemos la posibilidad de ejecutarlo pero no hay ninguna vinculación jurídica formal con ese proyecto. Siempre he dicho que un proyecto para la plaza del Ayuntamiento, para mí, responde a otra cosa o a lo mejor tenemos otros planes y esto es legítimo. Tan legítimo como ganar unas elecciones y yo creo que en enero vamos a fijar el cronograma del nuevo proyecto que tenemos para la plaza del Ayuntamiento”.

La alcaldesa no aclaró si ese nuevo proyecto vendrá de la mano del despacho del arquitecto Miguel del Rey, ganador del concurso de ideas, o si se convocará un nuevo proceso abierto de selección.

En este sentido, el propio Miquel del Rey se mostró sorprendido y, consultado por elDiario.es, aseguró que nadie del equipo de Catalá se ha puesto en contacto con ellos: “Estamos a la espera de que nos contacten, hasta ahora nadie nos ha dicho nada, por lo que seguimos a la espera de que nos llamen y nos digan algo. Como siempre he dicho 'Re-Natura' es un anteproyecto y se pueden hacer ajustes”.