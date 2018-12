Puig mantiene la apuesta por el diálogo con Catalunya mientras otros barones socialistas reclaman más mano dura

Mientras los colegas socialistas y presidentes autonómicos vecinos de Aragón y Castilla-la Mancha, Javier Lambán y Emiliano García-Page, reclaman una vuelta de tuerca con mano dura por los movimientos de protesta en Catalunya pidiendo la ilegalización de los partidos independentistas, el valenciano Ximo Puig prefiere mantener la línea de distensión que hasta ahora ha impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez.

"En el campo de juego las ideas no hay que criminalizarlas, lo que hay que criminalizar es a las personas, en un momento determinado, o los partidos que lo que hacen es no aceptar las reglas del juego", afirmaba el President de la Generalitat evitando así perseguir los partidos independentistas. Además Puig insistía en la vía dialogada apuntando que "está haciendo una apuesta inteligente para intentar solucionar un conflicto grave que existe" recordando a su vez que ya se conocen los resultados conseguidos con "la tesis anterior" puesta en marcha por Mariano Rajoy. "Apostar por el diálogo no es una política menor" o "débil", sino que "la fortaleza está en las convicciones y en la capacidad de presentar una salida", sentenciaba.

Sobre la mano dura el presidente valenciano afirmaba no tener constancia de una "rebelión" de barones socialistas que reclamaran más mano dura, pero sí que señalaba que Sánchez ya dijo "con claridad" que no se consentirá que se incumpla la ley y se tomarán las decisiones oportunas. Respecto a la aplicación de otro eventual 155 asegurando que "a mí me gustaría que no se tuviera que llegar a eso, ya hemos visto que tampoco es la solución".

Ximo Puig hizo estas declaraciones tras participar en un foro sobre el Corredor Mediterráneo junto con la presidenta de las Illes Balelars, la también socialista Francina Armengol, quien preguntada también por esta situación apuntaba que Sánchez "está intentando acercar posturas, intentando desde la colaboración buscar salidas" al conflicto catalán, para que Catalunya "se sienta cómoda en España y España se sienta cómoda con Cataluña" pero para ello "tienen que querer las dos partes" y ve la actitud del Gobierno catalán en estos momentos "radical e irresponsable".

Puig también tuvo palabras críticas contra el presidente catalán, Quim Torra, a quien acusó de que "precisamente no está ayudando" a encontrar esa solución y ha recordado que "lo primero que debe hacer cualquier responsable político es cumplir la legislación vigente porque la ley es la que te da legitimidad" y no debe "azuzar la fractura social".