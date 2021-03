Protesta por el "desprecio" a las víctimas del franquismo del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos

La "parálisis" del Gobierno de PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía, sostenido por Vox, es sinónimo de "desprecio" a las víctimas del franquismo. Así se manifiestan hasta "73 entidades memorialistas, políticas y ciudadanas". Una denuncia que han hecho patente con una concentración ante el Parlamento andaluz donde han reclamado la reanudación de las políticas públicas congeladas por el Ejecutivo presidido por Juan Manuel Moreno, además del "cumplimiento" de la Ley de Memoria Histórica.

El encuentro reclama "revertir este estancamiento". Y lo hace bajo la llamada 'Andaluces -no olvidamos- levantaos', apelando a la letra del himno creado por el Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante, que yace en teoría en la fosa sevillana de Pico Reja.

Una protesta –bajo las medidas necesarias por la crisis sanitaria por la COVID-19– que exige la reanudación de las exhumaciones de fosas comunes o una campaña de toma de muestras de ADN a los familiares. Y demanda otras cuestiones como crear una oficina de atención a las víctimas del franquismo y una Comisión Parlamentaria sobre Memoria Democrática que "controle" al Gobierno andaluz.

Freno a las exhumaciones, recorte en el presupuesto, tijeretazo a las subvenciones… el listado señala un ataque al corazón del deber público de Memoria en poco más de dos años de mandato de PP y Ciudadanos en la Junta andaluza. Una "parálisis", como ha contado elDiario.es Andalucía, que choca con el "balance muy positivo" con el que la Consejería de Cultura resume, en declaraciones a este periódico, su actuación en políticas memorialistas.

"Ese Gobierno de derechas lo primero que hizo es paralizar la Ley de Memoria, que no tuvo ningún voto en contra, y decir que la van a cambiar por una Ley de Concordia, y además estos individuos eliminaron la primera dirección general de Memoria Democrática que hubo en Andalucía. Y ahí está el Comisionado de la Concordia, durmiendo, porque no hace nada, pero nosotros sí estamos muy despiertos", Juan Morillo, de Unidad Cívica por la República.

Andalucía es la región de España más castigada por la pedagogía del terror fascista con al menos 45.566 asesinados y 708 fosas comunes, según el Mapa de Fosas. Solo un centenar de estas tumbas ilegales han sido exhumadas –desde el año 2004, con criterio arqueológico– para rescatar los huesos de más de 4.000 personas. El resto de las víctimas sigue en la tierra. Mientras, el tiempo acaba para aquellos a los que la ultraderecha califica de "buscadores de huesos".

"Fusilaron a mi padre cuando estaba yo en el vientre de mi madre, y a mi tío, y estoy aquí por ellos, porque no los puedo olvidar", dice un octogenario, Juan Hidalgo, de Los Palacios y Villarrica.

Hasta "73 entidades memorialistas, políticas y ciudadanas se han adherido al llamamiento", según la Asamblea de Familiares y Asociaciones de Memoria Histórica de la Plaza de la Gavidia, que ha organizado la concentración a las puertas del Parlamento de Andalucía.

Entre estas entidades se encuentra el Sindicato de Estudiantes ("vinculamos lucha por la Memoria con la lucha actual por los derechos arrebatados") o la Asociación La Desbandá que considera este "un acto muy importante porque este Gobierno de derechas nos ha secuestrado la Memoria".

La "parálisis" de la Junta en esta materia "está constatando un desprecio a las víctimas del franquismo", según los convocantes. Y esto supone, subrayan, "un incumplimiento de la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía", aprobada en marzo de 2017 sin ningún voto en contra.

Durante el acto ha tenido lugar la lectura pública de un "manifiesto", suscrito y "apoyado" por "más de 70 entidades ciudadanas". Dicho texto está dirigido a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, "con ruego de que lo haga llegar a todos los grupos parlamentarios".

El escrito íntegro, con todas las reclamaciones, es el siguiente:

Manifiesto

"La Asamblea de Familiares y Asociaciones de Memoria Histórica de la Plaza de la Gavidia queremos manifestar nuestra preocupación ante la parálisis en materia de Memoria Histórica y Democrática llevada a cabo por el Gobierno de la Junta de Andalucía. La eliminación de la Dirección General de Memoria Histórica y su paso a la Consejería de Cultura es una expresión concreta de dicha paralización, que constituye un desprecio a las víctimas del franquismo y a la propia Ley 2/2017, que está incumpliendo el citado Gobierno.

Para revertir este estancamiento en Memoria Democrática, SOLICITAMOS:

1. Crear una Comisión Parlamentaria sobre Memoria Democrática a través de la cual el Parlamento controle al Gobierno andaluz en esta materia.

2. Exigir desde el Parlamento que se lleve a cabo lo aprobado en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, ley 2/2017, de 28 de marzo.

3. Realizar por parte del Gobierno, el obligado desarrollo normativo y reglamentario de la Ley, entre otros, el censo de víctimas, la revisión y actualización de los protocolos de exhumación, el registro de entidades memorialistas, la creación del grupo de trabajo o comisión de la verdad independiente.

4. Informar con plena transparencia de la ejecución real de los presupuestos aprobados para la memoria histórica y democrática en cada ejercicio.

5. Ejecutar de manera urgente la campaña de salvar el ADN de nuestros mayores, solicitada el 10 de diciembre de 2020.

6. Iniciar las actuaciones necesarias para los procesos de localización, exhumación, posterior identificación, de todas las fosas pendientes en Andalucía, superan las 600, así como la firma de nuevos convenios con otras administraciones que hagan posible avanzar en estos trabajos.

7. Actualizar los mapas de fosas y lugares de memoria, reactivando la web sobre memoria democrática, que se encuentra paralizada.

8. Dotar de los medios técnicos y materiales necesarios al Organismo donde se residencian estas competencias, Comisionado para la Concordia, en la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, para que se lleve a cabo el cumplimento y desarrollo de la Ley.

9. Digitalizar los archivos históricos de Andalucía con el libre acceso a los mismos por parte de la ciudadanía.

10. Crear una oficina de memoria de Andalucía donde las familias y asociaciones puedan dirigirse.

11. Anular la intención del Gobierno de la Junta, de solicitar a las familias documentación costosa y difícil (estudio histórico y arqueológico de la fosa, memoria económica) creando así, a las asociaciones y familias sin esos recursos, una nueva dificultad a la hora de exhumar, y provocando discriminación para acceder a la autorización de exhumación.

12. Vigilar para que con la aprobación del Plan Andaluz de Memoria, que se contempla en el artículo 43 de la Ley, se establezcan medidas y objetivos que sean conocidos y examinados por el Parlamento Andaluz. En la actualidad está en vigor el plan 2018 -2022, y el Plan anual aprobado para el 2020, se caracteriza por su ambigüedad, indefinición y falta de concreción en los objetivos, prioridades y actuaciones.

13. Publicar los documentos que en torno a la memoria que se elaboren, entre otros, las actas de propuestas del comité técnico de coordinación. Dicho comité debe reunirse como mínimo una vez al trimestre, dado el número de fosas pendientes en Andalucía. (Se reunió en esta legislatura el 26/11/2020 y aún no se ha publicado el acta).

14. Obligar a la Iglesia en Andalucía a cumplir con la ley 2/2017, al tener espacios al público donde se homenajea a genocidas como Queipo de Llano.

15. Comprometer que la memoria democrática sea difundida en todos los niveles educativos y en programas divulgativos.

16. Recuperar en los presupuestos las partidas para publicaciones y subvenciones a la difusión de la memoria histórica y democrática, eliminadas en 2021.

17. Realizar jornadas y homenajes a las víctimas del franquismo por parte del Parlamento y la Junta, que han sido descartadas hasta ahora por el actual Gobierno Andaluz.

18. Impulsar las actuaciones dirigidas a la identificación y localización de niños y niñas sustraídos y adoptados sin autorización de los progenitores (Ley de Memoria Histórica de Andalucía, artículo 5.2 d).

La memoria ha venido para reparar y sacar del olvido los crímenes que avergüenzan a Andalucía y a España, ante nosotros mismos y ante otros países que vienen a visitarnos y se enteran de este silencio y desprecio a las víctimas del fascismo. Por tanto, es una tarea que no se puede demorar. No vamos a parar hasta conseguir Memoria, Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición".