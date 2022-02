Las mejores tostadoras para completar tu cocina

Las tostadoras son herramientas que, en muchas casas, son de uso casi diario. El desayuno clásico en nuestra zona occidental es la tostada: se le puede echar prácticamente cualquier cosa y es muy versátil -si tienes poca hambre te haces una, si tienes algo más, dos; puedes variar entre pan integral o blanco, de leche, etc.-. Por lo que es muy importante disponer de un buen equipo para disfrutar antes del inicio de la jornada.

Ahora bien, ¿tiene algún misterio elegir tostadora? La realidad es que no. Es cierto que nunca está de más repasar algunas cuestiones antes de comprar. La primera es el espacio: una tostadora no ocupa demasiado, pero no es lo mismo -en tamaño- una en la que quepan dos rebanadas o hasta cuatro o seis. La segunda es qué tipo de pan es más habitual en nuestra casa.

La mayoría de tostadoras están diseñadas para el pan de molde y puede que esto a algunas personas no les sea suficiente. Por lo que si preferimos el pan de barra o la bollería y queremos tostarla, puede que necesitemos un modelo con ranuras ajustables o las típicas barras que nos permiten colocar el pan encima.

Hay algunas otras características que pueden tenerse en cuenta antes de comprarnos una tostadora aunque, como hemos explicado antes, son bastante intuitivas: si dispone o no de botón de parada y expulsión; si cuenta con una pantalla LCD que nos aporte mayor información; el sistema de limpieza -lo más habitual es que haya una bandeja que recoge las migas en la parte inferior-; o, uno de los detalles más importantes, la capacidad de elevar ligeramente las rebanadas de pan y así no quemarnos los dedos.

Orbegozo TO 4012

Una tostadora clásica por un precio ínfimo: la Orbegozo es la mejor opción. A pesar de que existan diversos tipos de tostadoras con, cada vez más, "extras", la realidad es que esta herramienta solo necesita una cosa: que tueste el pan.

Este modelo cuenta con una bandeja recogemigas, 7 niveles de tueste, función de descongelación y un soporte para pan de barra o bollos. Una tostadora simple, pero muy funcional.

Cecotec tostador plano

Las tostadoras planas son menos habituales de ver, pero no por ello no hay que tenerlas en cuenta. La tostadora horizontal de Cecotec puede ser una gran opción para quienes viven con varias personas y consumen mucho pan cada mañana, ya que este tipo de dispositivos permiten organizar como queramos la comida. El problema que tienen es la extensión que ocupan.

Este modelo dispone de una potencia de 900W, 6 niveles de temperatura y señales visuales y auditivas para indicar que está encendida.

Tostadora Morpilot

Esta tostadora, respecto a las dos anteriores, se puede considerar una categoría "superior". La tostadora de Morpilot cuenta con 6 niveles de tostado, funciones para descongelar, recalentar o cancelar; ranuras especialmente anchas y un soporte para pan de barra o bollería.

Además, dispone de una pantalla LED que indica el nivel de tostado para evitar que se queme.

Tefal TT6408

Si disponemos de un hogar domotizado, puede que queramos conseguir también una tostadora algo más compleja que las anteriores (y más cara). El modelo de Tefal puede ser una buena opción para este tipo de usuarios.

Siete niveles de tostado, un diseño elegante y negro, función para descongelar, recalentar... y un temporizador para que pare automáticamente. Además, cuenta con una pequeña memoria para guardar nuestras preferencias en las tostadas.

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, eldiario.es recibe una comisión.

