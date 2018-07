El pleno municipal aprueba por unanimidad la construcción del pabellón Arena del Valencia Basket

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado este jueves por unanimidad una propuesta presentada por el alcalde Joan Ribó, de apoyo a la iniciativa para la construcción y explotación de un pabellón deportivo multiusos con capacidad para 15.000 espectadores en una parcela de propiedad municipal.

Tal y como informó eldiario.es, todos los grupos municipales (PP, Compromís, Ciudadanos, PSPV y València en Comú) han votado a favor de la moción que ha presentado el alcalde de València, Joan Ribó.

"Pensamos que es una apuesta muy importante para la ciudad, que en estos momentos carece de una instalación de esas características, y hay eventos deportivos y culturales que no podemos realizar por falta de pabellón, como las giras y conciertos internacionales que no pueden venir a València como consecuencia de no disponer de una instalación adecuada. Desde el Ayuntamiento de València queremos expresar muy alto y claro la posición favorable de todos los grupos municipales que han firmado la propuesta junto al alcalde, respecto a la construcción de dicho pabellón", ha afirmado Joan Ribó.

"Pensamos que será un paso importante en el ámbito tanto cultural como deportivo, y también en el aspecto turístico, porque va a ayudar a desestacionalizar el turismo en una ciudad donde esta actividad tiene una importancia muy significativa. Hoy manifestamos nuestro apoyo, y a partir de ahí vamos a iniciar escrupulosamente los mecanismos legales que se han de seguir", ha continuado señalando Ribó.

"Primero se ha de cambiar el uso del suelo, que pasará a tener un uso deportivo-cultural, desde un punto de vista urbanístico, y después se planteará una concesión demanial que tiene dos fases: un concurso respecto a proyectos y, en segundo lugar, la adjudicación".

Ribó ha insistido en el seguimiento escrupuloso de los pasos, reflejado en la propuesta aprobada, "pero desde una visión muy positiva desde el punto de vista político por parte de todos los grupos municipales, de que estamos ante una iniciativa importante y muy positiva para la ciudad".

El alcalde mantendrá esta misma tarde una reunión en el Ayuntamiento con Juan Roig, y el equipo directivo de Licampa 1617 que ha presentado una propuesta de pabellón. Al encuentro está previsto que se unan más tarde todos los portavoces de los grupos municipales de la Corporación.

En la moción del alcalde se incluye una primera parte de antecedentes, una segunda de fundamentos de derecho, antes de que el alcalde eleve al Pleno la propuesta de acuerdo con un punto único: "Manifestar el apoyo político de la Corporación Municipal a la iniciativa presentada por la mercantil Licampa 1617 SL, para la construcción y explotación de un pabellón deportivo multiuso con capacidad para aproximadamente 15.000 espectadores e instalaciones anexas, bajo la fórmula de concesión demanial, en la parcela propiedad municipal que recae a las calles de Àngel Villena, Bomber Ramón Duart y Antonio Ferrandis, por considerarla de interés general para la ciudad de València por las razones expuestas anteriormente en el cuerpo de esta moción, sin que eso signifique prejuzgar el resultado de los procedimientos administrativos de planeamiento y concesión demanial de necesaria tramitación a este efecto, de conformidad con la normativa en materia de urbanismo y la normativa patrimonial de las entidades locales".

Como se recuerda en el cuerpo de la propuesta, el proyecto presentado por la mercantil LICAMPA 1617 SL para un recinto deportivo y multiusos tiene un presupuesto que ronda los 192 millones de euros.

La empresa ofrece el pago de un canon a favor de la corporación municipal, de carácter variable, calculado sobre los ingresos obtenidos por la gestión del pabellón, referidos a la totalidad de los bienes demaniales objeto de concesión (parcela y subsuelo necesario para la construcción del aparcamiento), y está sometido a un plazo máximo de la concesión de 50 años.

Al final de este periodo se revertirán las instalaciones construidas a favor de la corporación.

También hace mención al estudio de impacto económico elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), que cifra el impacto anual de este futuro recinto en unos 10 millones de euros anuales y la creación de más de 300 puestos de trabajo, directos e indirectos.

"El proyecto podría convertirse en un elemento singular de referencia de la ciudad de València en el ámbito nacional e internacional, y contribuir a la desestacionalización del turismo en nuestra ciudad".

Asimismo, el alcalde ha destacado "el efecto revitalizador que una instalación como ésta puede provocar en esa parte de la ciudad".