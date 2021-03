Anaïs Menguzzato, gerente de FGV: “El tranvía entre Natzaret y el centro de València empezará a funcionar en el primer trimestre del año que viene”

El pleno del Gobierno valenciano aprobó el pasado 5 de febrero, a propuesta de la Conselleria de Política Territorial que dirige Arcadi España, el nombramiento de Anaïs Menguzzato como nueva gerente de la entidad Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), cargo en el que sustituye a Emilio Bayarri.

Diplomada en Trabajo Social por la Universitat de València, Menguzzato fue concejala del PSPV en el Ayuntamiento de València el pasado mandato y se incorporó a FGV en diciembre de 2019 como directora de Igualdad, Accesibilidad, Seguridad y Relaciones Institucionales de FGV.

Con poco más de un mes al frente de la empresa pública más grande de la Generalitat Valenciana, Menguzzato analiza la situación de la compañía en el actual contexto de pandemia, así como los retos del futuro, con diferentes proyectos de expansión de la red de metro, tranvía y Tram por ejecutar.

¿Cómo ha afectado la pandemia a FGV a nivel económico y de servicio?

En lo que más ha afectado es en el número de personas que viajan con nosotros, ya que antes de la pandemia estábamos hablando de 81 millones al año entre València y Alicante, y en 2020 cerramos con 44 millones, casi la mitad de usuarios con lo que esto implica. Además, nos hemos tenido que poner las pilas para tomar todas aquellas medidas necesarias para que la gente quisiese volver a subir al metro y digo volver a subir porque es cierto que, durante unos meses, el estado de alarma estuvo acompañado de esa imposibilidad de movernos y eso hizo que el nivel de usuarios fuera ínfimo.

¿Qué medidas han implantado y qué inversión han supuesto?

Son más de 10 millones de euros los que se van a gastar en total, entre el año pasado y el actual, para que la gente pueda viajar segura en nuestras instalaciones, por ejemplo, en materia de limpieza y desinfección de nuestras instalaciones y trenes, en el sistema de control de aforos que se ha habilitado para que la gente antes de validar su título conozca el nivel de ocupación de las unidades, en material de protección y también en los agentes COVID que tenemos para distribuir a las personas en los andenes y hacer las recomendaciones pertinentes.

¿Y a nivel económico cómo se cerró el ejercicio el año pasado con esa caída tan importante de viajeros y cuál es la tendencia en el presente ejercicio?

Efectivamente, estamos hablando de un descenso de los ingresos del orden de entre 25 y 30 millones de euros en 2020. En el presente año es diferente porque durante el primer estado de alarma la movilidad fue ínfima por la cuarentena con un descenso del 90% de viajeros, pero ahora, pese al segundo de estado de alarma, no ha habido un confinamiento tan duro y eso ha hecho que afecte menos.

¿Qué medidas de ahorro van a implantar para garantizar la viabilidad de la empresa o al menos reducir sus pérdidas?

Es evidente que tenemos que reestructurarnos y marcar mejor cuáles son las prioridades, pero también es cierto que vamos a poder obtener más ingresos por ejemplo gracias a la llegada de los fondos europeos. La viabilidad de la empresa por supuesto que no está en duda, pero supone un esfuerzo importante. Gracias a los fondos europeos vamos a poder mantener nuestras inversiones. Todas las mejoras que se han anunciado en cuanto a nuevas líneas y frecuencias de paso se financian desde Europa.

¿Se están manteniendo las frecuencias previas a la pandemia a pesar del descenso de viajeros?

Sí, también una de las medidas para mantener esa tranquilidad es que, sobre todo en las horas punta, pese a tener menos viajeros, tienes que mantener el servicio al 100% para dar esa seguridad, que dentro de cada tren, aunque vaya la mitad de la gente, se pueda sentir esa seguridad en cuanto a las distancias. Todos los trenes están en circulación por una necesidad de seguridad.

¿Cuándo empezará a funcionar la nueva línea 10 del tranvía de València que unirá Natzaret con el centro de la ciudad?

Las previsiones se están cumpliendo y a finales de año se acabará la obra y posteriormente harán falta unos meses para las diferentes habilitaciones y pruebas de la Agencia de Seguridad Ferroviaria que son necesarias. Por eso hemos estimado que al final del primer trimestre del año que viene se podrá poner en marcha.

¿Tras la inversión de 20 millones anunciada para conectar mediante un túnel peatonal esta línea en la zona centro con el resto de la red de Metro en la calle de Xàtiva, queda descartado el tramo que implicaba atravesar el centro histórico en subterráneo?

Cuando se habla de infraestructuras de transporte hay que tener una buena planificación a futuro y lo que estamos tratando es de conectar toda la red tranviaria y ferroviaria de València; en el caso de la línea 10, el primer objetivo fue recuperar una obra abandonada. Una vez alcanzado ese primer objetivo que era llegar a Natzaret, entendemos que esa red no puede quedar en un 'cul de sac' en Natzaret y no unida al resto de la red en la calle de Alacant. Por eso para ir tejiendo esa red hemos propuesto esas dos conexiones peatonales en la zona centro y por la parte sur la prolongación de la línea 10 al Cabanyal y la 11 que recoge toda la zona de la calle Menorca, Juan Verdeguer, hasta la fachada marítima. El objetivo es poder llegar al mayor número de barrios posible para que dispongan de un sistema de transporte público que permita que la ciudadanía pueda dejar el coche en casa definitivamente, que es uno de los objetivos prioritarios que tiene esta empresa. En el tramo de Ciutat Vella es cierto que bajo el parking del Mercat Central hay un agujero que lleva años abandonado porque lo abandonó el Partido Popular, pero en este momento no es una prioridad porque la ciudad en la zona de Ciutat Vella está tejida.

También se anunció un nuevo ramal al nuevo hospital La Fe de València. ¿En qué situación está?

Así es, la Línea 12 que va a tejer otra parte importante de la ciudad. Se está estudiando aún el trazado y el proyecto, está en el inicio de esa fase de estudio.

¿Se recuperará el servicio nocturno cuando finalice el toque de queda?

Sí, así lo tenemos previsto porque era un servicio muy utilizado por los usuarios, pero para todo esto también necesitamos esos recursos humanos para poner en marcha todas estas cosas. La Línea 10 o el plan para mejorar las frecuencias es verdaderamente lo que nos hará más competitivos. Creo que es el proyecto más transformador de todos los que hemos presentado porque es el que más va a afectar a la vida cotidiana de mucha gente y pensamos que va a lograr que se capten muchos nuevos usuarios. Con ese plan, el que vive por ejemplo en l'Eliana y quiera ir a València hasta ahora podía tardar 30 minutos y con el cambio de frecuencias se va a bajar a 12 minutos. Ese es uno de nuestros objetivos, también para todos aquellos que fruto de la pandemia han vuelto a utilizar el coche.

¿Disponen de los recursos humanos para dar todos estos servicios?

Tenemos un plan de recursos humanos para que de una vez por todas FGV se recupere del ERE de 2013 que supuso unos 300 despidos. Fue algo que rompió un poco la empresa y ha dejado una situación muy justa de personal para dar respuesta a las necesidades. Con ese plan de recursos humanos nuestro objetivo es recuperarnos de ese ERE que hizo el PP. En ese sentido, en breve entrarán 34 personas para trabajar en talleres. Además, este año salió una oferta de empleo público con 136 plazas, que fue la primera que se sacó desde el ERE. Espero que cuando acabe este mandato no haya ningún puesto importante en esta casa que no se pueda cubrir.

Para mejorar frecuencias, además de personal, hacen falta más trenes. ¿Han anunciado la compra de nuevos tranvías, pero en cuanto a unidades de metro, tienen prevista también nuevas adquisiciones?

Efectivamente vamos a hacer una inversión importante para comprar 22 tranvías, entre otras cosas para dar servicio a la línea 10, así como a sus diferentes ampliaciones. En cuanto a unidades de metro, no hay nada previsto de momento porque no hay necesidad.

¿En cuanto a las tarifas, tienen previsto lanzar algún nuevo abono?

Las tarifas las tenemos congeladas desde el año 2018. En cuanto a la tarjeta TuiN, hemos bajado la cantidad mínima de recarga que antes era de 10 euros y ahora es de 5 euros. En cuanto a nuevos bonos, lo más inmediato que se va a sacar en breve es un título para que todas las mujeres víctimas de violencia machista puedan viajar gratis en FGV, tal y como anunció el conseller Arcadi España.

¿Para cuándo la integración tarifaria de los diferentes modos de transporte público?

Va por muy buen camino, sé que se están haciendo todos los esfuerzos y que se está trabajando mucho, pero es algo que está trabajando la Autoridad de Transporte Metropolitano de València y que por tanto no me compete a mí.