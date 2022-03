Elche aspira a renaturalizar el Vinalopó para recuperar su pulmón verde

El municipio alicantino de Elche quiere recuperar su pulmón verde y retirar parte del cemento que en los años sesenta cubrió el cauce del Vinalopó. La concejalía de Medio Ambiente, titularidad de Compromís en el gobierno de coalición con el PSPV, plantea pedir una subvención al Ministerio de Transición Ecológica para financiar las actuaciones en el casco urbano y devolverle al municipio el valor ecológico y paisajístico del río.

El departamento que coordina Esther Díez aboga por renaturalizar el cauce en una actuación semejante a la que Madrid hizo con el río Manzanares. El proyecto propone retirar la cubierta de cemento de la solera del río en el tramo urbano del cauce, una obra que se realizó hace 70 años con el pretexto de un mantenimiento y limpieza más cómodos del cauce, pero que los ecologistas denuncian que ha hecho perder todo el valor natural del Vinalopó. En la práctica, el caudal transita por un canal cimentado a su paso por el casco urbano, perdiendo la vegetación y la fauna. “El río ha quedado muerto en este tramo”, apunta Díez.

El Ministerio de Teresa Ribera ha abierto una línea de subvenciones para la restauración de ecosistemas fluviales en todo el país, financiando actuaciones integrales de hasta 4 millones de euros. El proyecto ilicitano, apunta la concejala, tendría un coste de dos millones de euros, cojn el estudio incluido.

La rama socialista del gobierno local ha manifestado sus dudas respecto al proyecto y reclama a los valencianistas esperar, mientras que estos insisten en que no plantearán una actuación sin garantías y sin acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Júcar. Una de las incógnitas que plantean es si aumentará el riesgo de inundabilidad reincorporar la vegetación, aunque los ecologistas subrayan que en el informe previo no se aprecia peligro en este cambio. “Con este análisis podemos concluir que la actuación de renaturalización por si sola afecta de forma innegable a la capacidad hidráulica, si bien no resulta complejo neutralizar esta afección mediante la ampliación de la sección hidráulica, cuestión a concretar en el proyecto que desarrolle la solución del proyecto”, apunta el documento preliminar.

La conselleria de Transición Ecológica del Gobierno valenciano ya encargó un informe al Ministerio de Fomento sobre la restauración de todo el río Vinalopó, desde su nacimiento en Banyeres de Mariola hasta su fin en Elche. El documento apunta que se trata de una de las cuencas más alteradas del Júcar e insta a recuperar el carácter original del río, especialmente en los cascos urbanos, insiste la concejala. El departamento de Mireia Mollá ha comenzado a actuar en la parte no urbana del río con fondos europeos y prevé una actuación en la desembocadura para recuperar el paisaje. “Para nosotros es una actuación que se enmarca en la estrategia Elx 2030 para ser capital verde y es un elemento de lucha contra la emergencia climática”, sentencia Díez.