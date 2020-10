Benimaclet "responde al fascismo" con una concentración y cacerolada para pedir barrios "libres de odio"

#VÍDEO Un barri en peu. ACÍ NO US VOLEM NAZIS!



Ací estem les antifeixistes!



Benimaclet no es deixa doblegar davant el corrosiu pas de l’extrema dreta.#benisenseodi, divers i plural.



Pete qui pete, amb memòria antifeixista i dignitat ampla. LLUITA ARA I ACÍ. pic.twitter.com/RQWLDTmYjL