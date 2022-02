Elisa Valía, presidenta de la Emshi: “Será complicado recuperar todo lo robado en Emarsa ya que el modus operandi era pulverizarlo en fastos”

La subasta durante el pasado mes de enero de un nuevo lote de bienes embargados a los condenados por el saqueo de 24 millones de euros de la depuradora de Pinedo ha permitido a la administración recuperar otros 226.706 euros que se suman a los 2,2 millones de euros que se habían obtenido anteriormente. De esta forma, ya son casi 2,5 millones los que se han logrado devolver a lar arcas públicas.

La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) fueron las empresas públicas saqueadas. La presidenta de esta última entidad y concejala del Ciclo Integral del Agua de València, Elisa Valía (PSPV), aborda con elDiario.es el proceso de recuperación de fondos y las medidas adoptadas para evitar futuros casos de corrupción, entre otros temas de actualidad.

¿Queda algo de la extinta empresa pública Emarsa en la actual gestión de la depuradora de Pinedo?

No, la empresa Emarsa formaba parte de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) y de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi). Se liquidó la empresa, se resolvió todo lo que se tenía que resolver de aquel pufo del PP, y ahora lo que estamos haciendo tanto desde la Generalitat como desde la Emshi es poner todos los medios para recuperar el dinero.

¿Cómo va ese proceso de recuperación de los fondos públicos que se robaron?

Ya se ha ido recuperando algo, pero es un proceso lento y la cuantía total a recuperar es de 24 millones de euros, que es mucho dinero. Hasta ahora se han podido a recuperar en torno a 2,5 millones de euros sobre todo por ejecuciones de embargos, de los que a la Emshi le corresponden el 45% de esa cantidad. Vamos despacio, pero vamos recuperando. Yo confío en que seamos capaces de devolver a las arcas públicas una gran parte del dinero, aunque el modus operandi de esta gente y a lo que se dedicaban era a esconderlo y a pulverizarlo en sus fastos y en sus caprichos. El total será complicado y además la experiencia nos dice que en casos de corrupción nunca se ha llegado a recuperar todo el dinero, pero como administración vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo.

¿Queda algún procedimiento judicial abierto?

Los procedimientos judiciales están todos ya finalizados con sentencias firmes y por lo tanto ahora lo que se está haciendo es intentar por todos los medios y con todas las fuerzas recuperar el dinero que se robó. Recordemos que la de Emarsa es la trama de corrupción en la que más dinero se detrajo de las arcas públicas de toda la Comunitat Valenciana.

¿Hoy en día sería posible un nuevo caso Emarsa desde alguna otra de las entidades gestoras de las depuradoras o del agua?

Yo creo que no por varias razones. En primer lugar porque hay mecanismos y organismos de fiscalización que tienen muchos más medios personales y materiales para actuar en casos de corrupción antes de llegar a los niveles en los que estábamos en la Comunitat Valenciana. Por ejemplo, el Síndic de Greuges, la Agencia Antifraude o el Consell de Transparencia son organismos que se han visto reforzados desde que entró este Gobierno progresista en el año 2015 y que además se les ha ido reforzando su capacidad, su función y sus medios para hacer su trabajo. En segundo lugar, las obligaciones de transparencia que tienen ahora mismo las administraciones también permiten una fiscalización sin necesidad de llegar a organismos externos. Nosotros tenemos la obligación de publicar una serie de informaciones relativas a contratos o nombramientos que han sido el núcleo de la corrupción. Ahora cualquier persona puede identificar o detectar alguna conducta irregular. También hay un hecho diferencial muy importante que es la tolerancia de la corrupción, creo que el nivel de tolerancia ha bajado mucho, ahora no se toleran comportamientos que antes hasta cierto punto se daban como naturales. En la Comunitat Valenciana se abusó tanto que se llegaron a normalizar algunos comportamientos.

¿Qué falló para que se pudiera cometer ese saqueo?

Probablemente falló todo porque no había mecanismos de control ni de fiscalización. La gente que estaba en ese momento ocupando puestos de responsabilidad en Emarsa no era consciente o no quiso ser consciente de lo que pasaba.

¿Falló la oposición?

No, precisamente aquí jugó un papel fundamental Ramón Marí, la persona del partido socialista que estaba en el consejo de administración de Emarsa y que pese a que era muy complicado obtener información, incluso siendo consejero, vio que algo no era correcto y fue quien empezó a tirar del hilo para llegar a personarse el partido socialista como acusación particular en el caso. Personarse en estos procedimientos es costoso en términos económicos, pero ahí el partido socialista lo hizo bien y asumió un coste alto porque no es lo mismo denunciarlo o tener una actitud más pasiva que meterse de lleno y personarse e incurrir en una cantidad importante en gastos de abogados, lo que para un partido supone una carga económica muy importante. Yo recuerdo que no hacía mucho que me había afiliado en aquel momento y para mí fue un orgullo ver que, pese al clima que había de tolerancia a la corrupción, mi partido se personaba con todo lo que eso implica.

¿Han adoptado alguna medida adicional para favorecer la transparencia y evitar posibles casos?

Una cosa muy importante que venimos trabajando con la Agencia Antifraude es la protección del denunciante. Un factor determinante a la hora de atreverse a denunciar cuando cualquier persona ve algo irregular es generarle un entorno de confianza y de seguridad porque mucha gente manifestaba en su momento que tenía miedo a represalias en su entorno profesional e incluso personal si denunciaba determinados comportamientos y en ese sentido hemos avanzado mucho. De hecho, el Ayuntamiento de València, de la mano de la Agencia Antifraude, es el primero de la Comunitat Valenciana que ha habilitado un buzón externo e interno para denunciantes, garantizando el anonimato completamente, que es algo complejo porque tienes que garantizar ese anonimato pero al mismo tiempo tienes que poder contactar con la persona por si se requiere alguna aclaración o información adicional. Al final esto se resume en que si un Gobierno es decente lo que hace es favorecer la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas. Cuando un Gobierno tiene cosas que esconder hace justo lo contrario y lo hemos visto hace poco en la Asamblea de Madrid, donde el PP, Vox y Ciudadanos han bloqueado la creación de una agencia autonómica antifraude similar a la que tenemos aquí.

¿Cómo funciona ese buzón y cuántos escritos han recibido de posibles irregularidades?

De momento no tenemos nada. Firmamos el convenio con la Agencia Antifraude en noviembre de 2021 y lo primero que se hizo fue colaborar en unos ámbitos muy concretos como la creación de ese buzón interno y externo. Esto se cristalizó a finales de enero y la idea es en los primeros tres meses hacer una valoración de cómo ha funcionado. Aún estamos haciendo muchos esfuerzos para que se conozca, se trata de un buzón virtual habilitado en la web municipal.

Siguen pendientes las indemnizaciones a los vecinos afectados por las molestias de la depuradora de Pinedo tras ganar el proceso judicial. ¿En qué punto está este asunto y cómo afectará a las arcar del Ayuntamiento de València?

La sentencia no habla de cantidades, habla de la obligación de indemnizar a los afectados. Yo entiendo que el Ayuntamiento no tiene ningún tipo de responsabilidad en esto porque recordemos que el Consistorio construyó las dos primeras fases de la depuradora. La obra que fue objeto del proceso judicial fue Pinedo 3, la tercera fase, que carecía de licencia. Quien ejecutó Pinedo 3 fue la Generalitat y entendemos que hoy en día es quien gestiona la depuradora y quien recauda el canon de saneamiento, por lo tanto el Ayuntamiento no tiene que indemnizar.

La Conselleria de Emergencia Climática dice justo lo contrario, que ellos deben hacer frente al proyecto de mejora para eliminar las molestias, pero que el Ayuntamiento debe encargase de las indemnizaciones.

Ahora se había emplazado a las partes a iniciar un proceso de mediación para determinar las indemnizaciones y como Ayuntamiento la postura que defendemos es la que he comentado anteriormente.

¿En cuanto a la Emshi, qué actuaciones más destacadas están ejecutando para mejorar el abastecimiento?

En la Emshi tenemos una eficiencia hídrica del 97%, lo que quiere decir que tenemos una red muy robusta donde no se pierde ni una gota de agua y ahora estamos trabajando mucho del lado de la seguridad. Queremos generar una red mallada que nos permita tener mucha versatilidad a la hora de dar servicio desde cualquiera de las plantas y sobre todo garantizar que en momentos puntuales en los que haya que hacer una reparación o actuar en una parte concreta de la red, nosotros tengamos siempre un itinerario alternativo con el que dar el suministro sin que los vecinos noten nada. Ahora lo hacemos, pero para nosotros supone un esfuerzo enorme hacer reparaciones o inversiones nuevas sobre una red en la que muchos puntos no tienen itinerario alternativo. Además estamos haciendo una obra hidráulica muy importante en el nuevo cauce del río Turia, que es la más importante desde el plan sur, que consiste en hacer un by-pass a lo largo de toda la ciudad para que cuando cualquier municipio necesite que le llegue el agua por un itinerario alternativo tengamos toda la red mallada y podamos ofrecer agua a todos los municipios que forman parte de la Emshi, incluso desde una sola planta y que el agua llegue a 1,6 millones de personas sin problemas.

¿Se han reunido con la asociación de vecinos de Benimaclet para tratar de buscar una solución a la polémica del corte de agua en el brazo del Alegret de la acequia de Mestalla?

Yo me reuní en noviembre con la asociación, les expliqué que no había ninguna decisión tomada y que se estaban estudiando los detalles técnicos para habilitar un itinerario adicional para que los agricultores puedan tener agua de calidad. El objetivo sigue siendo el mismo. Me comprometí a transmitirles cuando estuviese todo definido cuál iba a ser la intervención y mientras tanto ellos en su legítimo derecho de expresarse están convocando una serie de encuentros y concentraciones en las que estoy obligada a decir que se están diciendo mentiras. Estas concentraciones se están basando en mentiras porque para empezar el Ayuntamiento no corta nada ni interviene en ningún brazo.

Pero la acequia de Mestalla sí que ha reconocido que el Ayuntamiento les recomendó que cortaran el suministro una vez se ejecutara el itinerario alternativo.

No hará falta, en términos de control de vertidos, que es lo que nos mueve a intervenir, es indiferente si pasa o no pasa agua por el brazo, es una cuestión de gestión. Si la acequia de Mestalla considera que debe pasar agua pasará y si no, no. Es una cuestión también de comunidad de regantes, las acequias no son del Ayuntamiento, estas no. Nosotros podemos proponer una intervención que beneficia a todo el mundo y acordarla con el titular de las acequias, en este caso Mestalla, pero nosotros en la gestión no tenemos competencia. Que pase agua por el Alegret va a depender de la comunidad de regantes, como en el resto de acequias. Las acequias tienen una concesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar que les concede un volumen de agua al año y ellos gestionan en cada una de ellas y en su conjunto en el Tribunal de las Aguas gestionan el agua y cuándo va y por dónde va y el Ayuntamiento no interviene porque no es competencia municipal.

¿En cuanto a cuestiones orgánicas del partido, cómo se ve el futuro y sobre todo la integración de las diferentes corrientes del partido?

Abordamos estos procesos con mucha fuerza y con mucha unidad. Tenemos una candidata que es Sandra Gómez a la que hemos apoyado todos en el partido, no solo en la presentación de la candidatura como secretaria general de la ciudad, sino en la recogida de avales y creo que eso nos da mucha fuerza para abordar este periodo de aquí a elecciones con la unidad y la fuerza necesaria para presentar un proyecto fuerte a la ciudadanía y que además de la gestión en el Ayuntamiento en nuestras áreas que ya es un buen aval, presentarnos como un partido cohesionado que sabe que ahora mismo lo importante es mejorar la vida de la gente.

¿Cree que habrá alguna otra candidatura a la alcaldía además de la Sandra Gómez?

Es un proceso que se abrirá con la convocatoria de primarias y Sandra Gómez ya ha dicho que se va a presentar y si se presenta algún otro compañero más está en su derecho, pero creo que lo más importante para nosotros ahora es estar fuertes y unidos y poder centrarnos en la recuperación completa de la ciudad.

Entonces no le consta que ninguna corriente de las llamadas 'abalistas' ni ninguna otra vaya a presentar una candidatura alternativa.

En este momento no me consta y yo creo que el proceso de elección de la secretaria general lo que nos dice claramente es que hay un ambiente de unidad. Yo creo que es la línea en la que tenemos que trabajar.