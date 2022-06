Sigue en directo el segundo y último debate de las elecciones de Andalucía

21:03 h

El segundo eje argumental al que se agarra Ciudadanos para dar la vuelta a las encuestas es el de su papel como herramienta indispensable para el cambio político en Andalucía. En un spot estrenado apenas un par de horas antes del debate, el partido de Marín se muestra a sí mismo como la única llave que abre las puertas del futuro.

No encaja la llave del PSOE (“lo de siempre a veces no resulta ser lo mejor”), ni la de Vox (“las fórmulas del pasado son pasado por una buena razón”), ni el manojo de las izquierdas (“para decidir bien, hay que tener las ideas claras”). Sí encaja la del PP, pero no abre. “En 2018 sólo una llave abrió las puertas al cambio. Ahora no podemos frenarlo”.

Para seguir siendo llave de algo, Ciudadanos necesita que sus diputados condicionen la formación del supuesto Gobierno del PP. El último CIS le da entre uno y tres diputados.