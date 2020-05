Compromís estreny Ribó per frenar la ZAL: busca a través de la Generalitat terrenys per a cedir al port i convertir en verd la zona logística

A mesura que avancen l’Ajuntament de València i el port en el desbloqueig de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) perquè es pose en funcionament, més s’obri el debat en el si de Compromís, la coalició de partit a què pertany l’alcalde Joan Ribó. De fet, dirigents importants de la formació, com la coportaveu Àgueda Micó, o càrrecs polítics com el conseller Vicent Marzà o el diputat verd Juan Ponce s’han mostrat contraris a la posada en marxa del projecte que va expropiar una gran part de l’horta de la Punta per a aquest projecte logístic.

Aquesta setmana ha sigut l’agrupació de Compromís de Pobles del Sud la que ha mostrat la disconformitat amb l’Ajuntament de València, encara que, segons explica la coordinadora en Compromís de les iniciatives per a frenar la ZAL, Reis Gallego, s’ha convertit en un tema estratègic per a la coalició que conjumina la majoria de les sensibilitats dins de Compromís. “La Punta és un símbol de la lluita ciutadana contra els abusos urbanístics i no podem deixar que acabe consumant-se”, explica.

Per evitar el xoc amb Joan Ribó i evidenciar la contradicció que aquesta decisió pot generar el Compromís i en la joia de la corona que governa la coalició que lidera Mónica Oltra, s’ha optat per oferir solucions a València perquè el port puga disposar de sòl logístic per a atendre les seues necessitats en una altra zona menys simbòlica

La secretària autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge, Imma Orozco, de Compromís i representant de la Generalitat a València Plataforma Intermodal i Logística (VPI Logística) –la societat que reuneix les diferents administracions i que ha fet les inversions en la ZAL–, és la persona que ha iniciat la batalla institucional per a frenar el projecte. Orozco ha portat a les reunions de VPI Logística una proposta perquè el port abandone la seua idea de posar en marxa la ZAL i se’n vaja a altres terrenys.

Projecte de la ZAL actual i projecte de la ZAL com a pulmó verd que proposa Per l’Horta.

La idea de Compromís és que la Generalitat oferisca sòl públic en altres zones amb menys interés paisatgístic i sentimental i la ZAL es pose en marxa en un altre lloc. Proposen com a alternatives Godella, Sagunt o Requena, on l’Administració autonòmica tindria sòl logístic per a permutar. En la ZAL actual, en la qual ja s’han enterrat uns 100 milions d’euros, la idea de Compromís és que s’aplique la proposta de Per l’Horta, que pretén recuperar la zona com a espai verd enllaç amb l’Albufera i el Saler i culminació del parc de l’antic llit.

En un dels consells recents de VPI Logística, Orozco va avisar als altres consellers que “cal contextualitzar les decisions dins del marc de crisi climàtica i sanitària que vivim, que ens aboca a una crisi econòmica desconeguda”. “Això ens ha de fer pensar la logística no en termes dels anys 80 sinó en termes del segle XXI”, va dir.

Orozco va oferir el seu treball des de la secretaria autonòmica per “trobar alternatives que, des d’aquesta visió del conjunt, puguen satisfer les necessitats de tots els actors, que no és exclusivament el port”. La responsable de Política Territorial va manifestar que “aquest és un emplaçament que totes les parts reconeixen històricament que mai ha sigut el millor i que ha generat tensions innecessàries entre la ciutat de València i el port”, per la qual cosa es va mostrar convençuda que es poden trobar opcions més satisfactòries i que el seu paper des de la conselleria “ha de ser escoltar i atendre totes les parts i també aportar solucions noves a problemes nous i vells”.

Fonts de Compromís responsabilitzen els seus socis del PSPV que la ZAL continue avant, però la realitat és que Joan Ribó no s’ha mostrat contrari a l’assoliment. S’obri així un nou focus de conflicte entre el port de València i la Generalitat, que també li exigeix una declaració d’impacte ambiental per a l’assoliment de l’ampliació nord que el president de l’Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez, es nega a fer.