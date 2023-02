El 'Gran Hermano' en Aielo de Malferit: imputado por delito contra la intimidad el exalcalde del PP que instaló videocámaras

Aielo de Malferit es un municipio de la comarca valenciana de la Vall d'Albaida, de 4.592 habitantes, que cuenta con cámaras de videovigilancia para evitar los cada vez más frecuentes robos en casas de campo.

José Luis Juan Pinter, alcalde del PP entre 2007 y 2019, encargó la instalación de las cámaras hace seis años. Sin embargo, al acabar su mandato presuntamente habría seguido teniendo acceso a las imágenes de las videocámaras desde una aplicación instalada en su teléfono móvil por una empresa de seguridad, según fuentes conocedoras de los hechos. Una de las cámaras estaba situada ante su residencia, donde ha sufrido ya tres robos, según precisó en sus redes sociales tras el último hurto.

Tras una denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude y la Fiscalía, el exprimer edil (actualmente al frente de la agrupación electoral 'Per Aielo' tras romper con el PP) figura como investigado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Ontinyent.

La causa, según han confirmado fuentes judiciales a elDiario.es, nace de una denuncia del Ministerio Fiscal por los presuntos delitos de malversación, prevaricación y contra la intimidad. Sin embargo, el procedimiento se encuentra en una fase inicial y aún no se ha practicado ninguna diligencia que pueda determinar si existen indicios delictivos para continuar con la investigación o, por el contrario, se archiva la causa.

El exalcalde, que no ha contestado las llamadas y mensajes de este diario para obtener su versión de los hechos, está citado a declarar ante la jueza el próximo 21 de febrero.

“¿Usted me ha denunciado ante la Fiscalía?”

La polémica por las cámaras de videovigilancia viene de lejos. De hecho, el propio José Luis Juan Pinter preguntó al actual alcalde, el socialista Juan Rafael Espí, en un pleno celebrado el 19 de enero del 2023: “¿Usted me ha denunciado a mí ante la Fiscalía y [la Agencia Valenciana ] Antifraude por el tema de las cámaras?”. “Simplemente le hago esa pregunta”, agrega.

La cuestión venía a cuenta del ambiente de crispación que, según sostiene el exalcalde popular, se ha consolidado en Aielo de Malferit con la nueva corporación surgida de las pasadas elecciones municipales del 2019. “No lo he denunciado a ninguna Fiscalía desde que soy alcalde, no he denunciado ni he rebuscado para poder llevar a nadie de la anterior Corporación a los tribunales, no lo he hecho ni lo pienso hacer”, contesta tajante el actual primer edil del PSPV-PSOE.

Juanra Espí, en su respuesta en aquel pleno, presume de haber intentado rebajar la crispación en la localidad. “La única manera de rebajar la crispación en este pueblo es no rebuscar en aquello que pudo haber estado mal hecho, de manera no intencionada, pero que podía haber estado hecho mal”, agrega.

Espí asegura que el actual equipo municipal ha preferido pasar página respecto a los mandatos anteriores del PP: “No hemos rebuscado en los archivos municipales a ver qué encontrábamos para poder llevar a alguien a los tribunales”.

La denuncia ante la Fiscalía, en todo caso, no proviene del alcalde socialista, según fuentes conocedoras del procedimiento judicial. El actual primer edil socialista ha rechazado de plano comentar la situación a este diario.