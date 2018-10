Una concentración contra la apertura de Hogar Social en Elda acaba con intentos de agresión fascista

Elda se ha unido contra el fascismo y el fascismo ha respondido con intentos de agresión y amenazas. En la mañana de este sábado, unas 300 personas convocadas por todos los grupos políticos con representación municipal y otras fuerzas de izquierdas han participado en una concentración con el lema “Elda grita contra el fascismo”.

De esta forma se ha pretendido frenar la apertura de la sede que el grupúsculo neonazi Hogar Social tenía previsto inaugurar en la tarde de este sábado. El acto de rechazo, que se ha desarrollado sin incidentes, se ha visto empañado cuando, una vez acabado, varias personas de colectivos antifascistas han denunciado dos intentos de agresión simultáneos cuando se aproximaban a la estación de autobuses por parte de dos miembros del colectivo ultra Lo Nuestro, que había apadrinado la llegada al municipio de Hogar Social.

Sin embargo, el revuelo por la presencia de fascistas en Elda comenzó el martes, cuando la organización de extrema derecha anunció su intención de abrir la que vendría a ser su primera sucursal en la Comunidad Valenciana. La respuesta no tardó en llegar de todo el arco político eldense, que avanzó que celebrarían una asamblea que tuvo lugar este viernes para acordar un manifiesto conjunto y preparar la manifestación del sábado. Hogar Social entonces reculó e hizo saber a través de las redes sociales de Lo Nuestro, agrupación local también ultraderechista, que posponía la presentación “a otra fecha por determinar” debido “a la alerta de temporal”, aunque este sábado la lluvia no ha hecho acto de presencia.

Con todo, la concentración de repulsa en la plaza Sagasta se ha celebrado con normalidad y ha estado respaldada por los principales partidos y plataformas: PSPV- PSOE, Esquerra Unida, Compromís, Podemos, Sí se puede, Partido Popular y Ciudadanos, además de colectivos antifascistas. Estos últimos detallan a El Diario que dos jóvenes de la organización Respuesta Popular y un tercero se disponían a tomar el bus de vuelta a Elche cuando se les ha acercado un hombre. “Me ha agarrado y me ha empezado a dar golpes en el pecho”, asegura uno de ellos. “Después me ha zarandeado y gritado que ‘qué hacíamos en su pueblo’ mientras me ponía su puño en mi cara”, añade. El hombre ha desistido de su ataque después de que los otros dos jóvenes llamaran a la Policía. Antes de marcharse les ha roto los palos de las banderas que portaban, explican.

Simultáneamente, dos chicas y un chico de Aspe en otra calle cercana han denunciado nuevas amenazas e intentos de agresión de otro joven que, creen, también pertenece a Lo Nuestro. Un portavoz de Respuesta Popular señala que no han formalizado las denuncias ante la Policía Nacional “porque ésta les ha restado importancia a lo ocurrido”. A su vez, desde Esquerra Unida el concejal Iñaki Pérez también desliza “malestar” con el cuerpo policial por pedirles la documentación a los presentes en la concentración pese a que la misma, asegura, estaba debidamente convocada ante la subdelegación de Gobierno. También recuerda Pérez que no es la primera vez que se denuncian agresiones en Elda protagonizadas por Lo Nuestro. La última, contra una chica tras aprobarse en el pleno del Ayuntamiento una declaración institucional contra la extrema derecha.

Manifiesto conjunto

Anteriormente a este acto, se reunieron en asamblea este viernes representantes de todos los partidos con representación en la ciudad, encabezados por los socios de gobierno local, PSOE y Compromís, y se acordó la lectura de un manifiesto contrario a la presencia de Hogar Social y por ende “en contra del racismo, la xenofobia y la intolerancia”. “Nos posicionamos en contra del asentamiento de este grupo extremista en nuestra ciudad”, afirmó la regidora de Cultura, Nieves López, quien añadió que “no dejaremos que las ideas antidemocráticas, fascistas, racistas y xenófobas se expandan por nuestra ciudad, que es plural, diversa y multicultural”.