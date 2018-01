El consorcio de amigos del PP que han encontrado en UGT a su defensor

El sábado 30 de diciembre de 2017 se publicó en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) la Relación de Puestos de Trabajo y una oferta de empleo público para ocho puestos de trabajo en el Consorci Valencià de Museus. Tras los años de gestión del PP no se había celebrado un proceso de selección objetivo en el ente instrumental de la Generalitat, lo que terminó con la configuración de una plantilla hecha a imagen y semejanza de dos de sus anteriores directores, Felipe Garín y la que fuera directora del IVAM y ahora imputada en el caso con el mismo nombre, Consuelo Císcar.

Pero este intento de objetivación del personal del consorcio tras años de nepotismo se puede tropezar con un recurso presentado por la Federeción de Servicios Públicos (FSP) de UGT, que alega que la RPT no ha sido negociada con los sindicatos mayoritarios. Este recurso, que acabará en un contencioso-administrativo podría postergar una plantilla de personal "indefinido no fijo" que se configuró con las influencias de Garín y Císcar. FSP-UGT pedirá la paralización cautelar del proceso.

Así, entre el personal actual cuyas plazas saldrán a concurso se encuentra, José Campos, sobrino de la mujer de Felipe Garín y Vicente Samper, también vinculado al anterior director del consorcio. Tendrá que concurrir a defender su actual plaza si sale a concurso, Nicolás Bujeda, el que fuera jefe de gabinete de Consuelo Císcar cuando fue secretaria autonómica. El puesto de Isabel Pérez, hija de un amigo personal de Císcar, también saldría a competición pública.

Un caso llamativo es el de Eva Domenech, esposa del que fuera letrado mayor de les Corts con las mayorías aplastantes de Francisco Camps, Javier Guillem.

Uno de los puestos que la nueva dirección sí que pudo despejar fue el del anterior administrador. Se trata de José Alberto Carrión, quien tuvo que volver a su plaza de grupo C en el Ayuntamiento de Algemessí. En este municipio de la Ribera tiene la plaza de interventor Rafael Blasco, ahora en prisión por el caso Cooperación y marido de Consuelo Císcar. Otro de los que ya no está es Rafa Parra, que salió detenido por la policía por su vinculación a una presunta red corrupta.

Gonzalo Fernández, de FSP-UGT, asegura que "no se puede consentir" que no se negocie con los sindicatos mayoritarios la relación de puestos de trabajo, aunque eso suponga la dilatación sine die de la objetivización de la plantilla. Fernández critica que esta RPT cambia las funciones laborales de los trabajadores "para después echarlos". Por su parte, desde el Consorcio apuntan a que los trabajadores del ente "no han tenido RPT en 20 años", lo que ha permito la discrecionalidad y el nepotismo, y no existe la representación sindical en la actualidad.

Por otra parte, FSP-UGT también ha abierto una guerra contra CulturArts y ha recurrido las bolsas de empleo que ha abierto el nuevo director Abel Guarinos. En este caso, la federación de empleo público mantiene que con la convocatoria de estas bolsas se impide la entrada de personal nuevo. "N o hay prácticamente ninguna posibilidad de acceder a ser trabajador de CulturArts mediante la participación en las Bolsas de Trabajo de quien no haya sido previamente trabajador de CulturArts”, afirma el sindicato.

Esta postura contrasta radicalmente con UGT en À Punt, federación del sindicato que ha apoyado la configuración de unas bolsas de trabajo que excluyen en la mayoría de puestos de trabajo a todos aquellos que no hubieran sido trabajadores de la antigua RTVV. En este caso, la organización que ha presentado el recurso con el mismo argumento que FSP-UGT en CulturArts ha sido la Unió de Periodistes Valencians.