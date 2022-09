Identificados cuatro menores como presuntos autores de una agresión homófoba a otra menor en Alicante

Una menor de 15 años denunció hace una semana a través de sus redes sociales una presunta agresión homófoba que se produjo en la localidad alicantina de Sant Vicent del Raspeig.

Según el relato de la joven, la agresión se produjo sobre las 19.00 horas del domingo 11 de septiembre cuando estaba en la urbanización de una amiga: “Eran como unos 10 niños (la mitad serían del 2009 y otros de mi edad incluso mas mayores ). Estaba yo tranquilamente con mis amigas y vinieron a insultarme 10 niños con insultos homófobos como maricona, transexual o transformer”. Además recibió varios puñetazos en la cara por parte de al menos cinco de ellos.

Tras los hechos, la menor acompañada de uno de sus progenitores puso una denuncia en la Guardia Civil, que abrió diligencias de investigación que han finalizado con la identificación de cuatro menores como presuntos autores de los hechos, según ha avanzado el diario Información y han confirmado a elDiario.es fuentes de la benemérita.

Finalizada la investigación, la Guardia Civil ha dado traslado de las diligencias a la Fiscalía de Menores de Alicante. Al parecer, los cuatro identificados son menores de 14 años lo que dificulta el proceso por la vía penal al ser ininputables. En todo caso, se podría reclamar daños por la vía civil ya que la agredida sufrió múltiples lesiones.

Según comentó de la chica, “uno de esos 10 niños saltó la valla de la urbanización abriéndoles así a todos sus amigos”, momento en el que se repitieron los insultos. “La cosa empezó a empeorar cuando uno quería robarle el patinete eléctrico a mi novia, cosa que no íbamos a dejar hacer, y mi novia lo apartó porque veíamos que se lo llevaba. Al cabo de un minuto se le acerca mucho a mi novia y ella le aparta con el pie por si acaso, hasta que por la cara me pega un guantazo”, explicó.

“El caso es que yo al saltar de la rabia del banco me he metido a empujarlo cuando me empiezan a pegar entre cinco niños, con puñetazos en la boca y en la cara, dejándome en estas condiciones”, aseguró. Acto seguido, según afirmó, recibió un peñetazo en la nariz por parte de otro chico rompiéndole “un vaso sanguíneo” y dejándole la nariz “destrozada y sangrando”.

La joven aseguró por último que la agresión se produjoo básicamente por su “forma de vestir (masculina)” y por su “pelo corto”.