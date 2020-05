"Efectivo Alfonso": Rus pagó a sus jugadores del Olimpic de Xàtiva con 100.000 euros en negro de origen desconocido

Cuando la Guardia Civil registró el Olimpic de Xàtiva del expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, la documentación contable de su presidencia al frente del club de fútbol no estaba. Lo único que encontraron fue unos recibos "en concepto de dietas y desplazamientos según contrato" firmados por sus jugadores.

Todos esos "pagos en efectivo a jugadores o personas vinculadas laboralmente" al club "aparentemente en concepto de nóminas" corresponden a la temporada 2011, cuando el Olimpic de Xàtiva jugaba en segunda B. En total, estos pagos de origen desconocido ascienden a 99.087 euros.

La pieza separada sobre la financiación del Olimpic de Xàtiva con presuntas comisiones de empresas contratistas de las instituciones públicas que presidía Rus ha desvelado que la llegada del expolítico del Partido Popular a la presidencia del club supuso un aumento de los ingresos por publicidad del 860%, tal como informó eldiario.es.

Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localizaron varios documentos sobre estos pagos con la anotación manuscrita "efectivo Alfonso", según el último informe incorporado al sumario del caso Taula.

En otro documento sobre la prima por el ascenso a segunda B, firmado por el entrenador del club de aquella temporada, se lee: "De este importe, hoy se le han pagado 1.000 €, los 4.000 restantes, se los dio Alfonso".

Anotación manuscrita intervenida por la Guardia Civil en el registro del Olimpic de Xàtiva. Sumario Caso Taula

La Guardia Civil analiza en su informe los movimientos bancarios de las dos cuentas que tenía el club y en las que estaban autorizados el presidente Alfonso Rus y el tesorero Enrique Alba Cuenca, que a su vez era tesorero del PP de Xàtiva. Las cuentas ingresaban los importes por abonos, pases y venta de entradas en taquilla del modesto club.

Sin embargo, los pagos a los jugadores no salían de estas cuentas. "No se han localizado movimientos -retiradas de efectivo o compensación de cheques- que por los importes -ni unitariamente ni de forma conjunta- pudieran corresponderse con los principales pagos en efectivo" a los jugadores y al entrenador del Olimpic de Xàtiva, señala la UCO. "No se han localizado retiradas de fondos, ni tan siquiera por importes menores, en fechas precedentes a los pagos", agrega el informe.

Los investigadores apuntalan así los indicios de la presunta financiación ilegal del club con fondos que recaudaba el autodenominado yonki del dinero por orden de Rus, según declaró el arrepentido Marcos Benavent ante la Guardia Civil. "No se observan retiradas que pudieran corresponderse con los aproximadamente 100.000 euros abonados en efectivo, desconociendo el origen de los mismos", concluye la UCO.