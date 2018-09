Un educador canino se encierra en una jaula para revindicar el “abandono cero”

España encabeza el ranking de abandono animal de la Unión Europea. En 2017, 104.834 perros y 33.473 gatos fueron abandonados por sus dueños, según el último informe de la Fundación Affinity. De ellos, menos de la mitad fueron adoptados por una nueva familia. Para combatir esta lacra, Alfredo Díaz se ha encerrado en una residencia canina de Tibi, Alicante. Desde el pasado 3 de septiembre, este voluntario de la asociación Rescata-Me Piélagos vive en una jaula de dos por dos metros cuadrados donde come en un cuenco, duerme en un colchón para perros y defeca en un cubo.

“Estoy muy contento de la repercusión que está teniendo esta acción, pero esto es muy duro porque tengo a la familia fuera”, responde por teléfono este padre cántabro de dos hijos, de 2 y de 5 años, quien reconoce que sobre todo no lleva bien “la soledad de la noche” cuando los perros “ladran todo el rato”. “Ha venido gente a apoyarme que se ha quedado a dormir, un chico aguantó unas horas, otro, 22 horas; no es fácil”, afirma.

El objetivo de este proyecto, que lleva gestando desde hace 7 años, es reivindicar el abandono cero y la adopción animal. Quiere con esta iniciativa que tacha de “loca pero necesaria”, “concienciar a la población” en general y sobre todo las protectoras y plataformas del país. “Se tienen que unir todas juntas, porque se está creando auténtico colapso. Las protectoras están llenas y los perros están sufriendo muchísimos porque están en espacios pequeños y confinados”, asume.

Educador canino de 47 años homologado por el gobierno de Alemania, donde ha trabajado largas temporadas, Díaz también pone sus ojos en el Congreso de los Diputados. Pide a los políticos modificar las actuales leyes “obsoletas” de protección animal en una ley de “bienestar animal renovada y fresca” que recoja las peticiones de las asociaciones animalistas.

Todo esto lo va narrando en sus numerosas conexiones en directo a través del canal Mundo Animal TV en Youtube https://www.youtube.com/channel/UCBw4Y9IC8tUZLDfIqylmFxw, que recuerdan a las que protagonizó el irreverente humorista francés Rémi Gaillard en 2016 cuando se encerró en una jaula de un refugio de animales de Montpellier hasta que los 300 animales del centro fueran adoptados o recaudará 50.000 euros para la protectora. Finalmente esa cifra ascendió a los 200.000 euros en cuatro días.

Por su parte, Alfredo Díaz cumple este domingo 12 días. ¿Hasta cuándo? Le preguntamos. “Tiempo indefinida, sé cuándo he entrado pero no sé cuándo saldré”, espeta. “Pero cuando lo haga, este proyecto se adentrará en una nueva fase que ahora no puedo desvelar pero os aseguro que será más bonita aún”, explica.

Apoyos

En cambio, sí que concreta los nombres de algunos de los políticos y activistas –no todos- que se han puesto en contacto con él en todo este tiempo para interesarse por su salud y por sus reivindicaciones. Entre ellos, Chesús Yuste, exsecretario general de la Chunta Aragonesista. También le ha llamado Arturo Ángel Pérez, vicepresidente de la Asociación Contra la Tortura y el Maltrato Animal (ACTYMA); el veterinario José Enrique Zaldívar, presidente de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal (AVATMA) https://www.eldiario.es/autores/jose_enrique_zaldivar_laguia/; Josetxo Sagarra, activista del grupo animalista Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) de Navarra; además del dibujante Paco Catalán, conocido por sus viñetas contra el maltrato animal. “A mí, de manera excepcional, me ha hecho dos en cinco días”, dice con orgullo Alfredo Díaz.