Una paciente denuncia que una médica se niega en Valencia a atenderla porque "habla en valenciano"

"Habla en valenciano". Así aparece reflejado en el parte médico de la escritora Núria Cadenes dentro del apartado ' Anamnesis' (según la RAE, "información aportada por el paciente y por otros testimonios para confeccionar su historial médico"). Cadenes, nacida en Barcelona y afincada en Valencia, ha denunciado públicamente a través de redes sociales que una médica de la sanidad pública valenciana se negó a atenderla en una cita que tenía concertada por hablar valenciano: "Cuando se suman incompetencia y supremacismo lingüístico, el resultado siempre es una combinación peligrosa. [...] Es gravísimo".

Quan se sumen incompetència i supremacisme lingüístic, el resultat smpre és una combinació perillosa. Si qui ho fa exerceix a la sanitat pública, és gravíssim. Avui 1 metgessa s'ha negat a atendre 1 cita concertada xquè 'habla en valenciano'. Avui. Ara poso denúncia, @GVAsanitat pic.twitter.com/8OqzHRb0N3 — núria cadenes (@ncadenes) 16 de octubre de 2018

La paciente, que anunciaba a través de su cuenta de Twitter que va a presentar una denuncia ante la conselleria de Sanidad, ironizaba también después de consultar el significado de anamnesis, los antecedentes familiares, fisiológicos, patológicos... de un enfermo de cara a la elaboración del diagnóstico: "Ahora espero que me digan cómo se cura".

"La cita no ha durado ni tres minutos", ha asegurado la escritora a eldiario.es, "me ha hecho un volante para una nueva cita dentro de tres meses y ya está". Según ha relatado Cadenes, los hechos se han producido de la siguiente forma: "he dicho 'bon dia' al entrar, ella me ha pedido que le hablara en castellano y tras dirigirme a ella en valenciano y decirle que podía responderme en castellano sin problema, ha dicho que no me entendía y se ha negado a atenderme". La escritora considera esta situación "muy grave", ya que es consciente de que su caso no es una excepción: "estamos ante una mala praxis y una humillación, cuando lo único que hacemos es defender nuestros derechos, que nos entiendan y que nos atiendan".

Ha explicado que, cuando vas al médico, y más ante el especialista, "necesitas explicarte de la mejor forma posible y te sientes más cómoda cuando te expresas en tu lengua". Cadenes ha presentado una queja en la Oficina de Drets Lingüístics y ante la Conselleria de Sanidad: "también estoy asesorándome a través de las entidades de defensa de los derechos lingüísticos para conocer qué otros canales puedo utilizar".

Toni Cantó y el requisito lingüístico

Entre quienes han defendido que los médicos no tengan la obligación de entender el valenciano se encuentra Toni Cantó, quien ha protagonizado diversas intervenciones en diferentes foros en contra del requisito lingüístico entre los funcionarios. Este lunes el diputado valenciano de Ciudadanos incidía de nuevo en este tema a cuenta del premio otorgado a la vallisoletana Verónica Casado como mejor médica de familia del mundo: "En Baleares probablemente no podría trabajar. Evitemos que pase lo mismo en Valencia". De momento, en Valencia sigue pasando todo lo contrario.