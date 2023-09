La 'RAE valenciana' tumbará la pretensión del PP y Vox de cambiar la tilde sobre el topónimo de 'València'

“La propuesta del equipo de Gobierno del Ayuntamiento no se sostiene porque no está amparada por ninguna normativa oficial. Estatutariamente es la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) la que fija la normativa ortográfica del valenciano y también en el caso de los topónimos. Aunque los ayuntamientos pueden pedir la doble denominación en castellano y en valenciano, la fórmula oficial en valenciano es la que establece este organismo lingüístico que además debe validar si la propuesta es correcta”.

Mazón pide a la Acadèmia Valenciana de la Llengua pacificar el conflicto que alimentan PP y Vox

Más

El lingüista Joan Ramon Borràs explica así la polémica generada este martes tras anunciar el Ayuntamiento con los votos a favor del PP y de Vox el inicio de los trámites para aprobar la doble denominación del topónimo de la ciudad, después de que en con la izquierda en el Gobierno municipal se aprobara su instauración en valenciano, pasando a ser oficialmente València. De esta forma, la idea inicial era que se oficializara la doble denominación, en valenciano y en castellano: València y Valencia. Sin embargo, la presión del partido de extrema derecha que considera, contra el criterio científico, que el topónimo con el acento abierto es catalán, hizo que finalmente se propusiera la traducción con el acento cerrado y no normativo.

“Han aprovechado para colar una fórmula que no es normativa, otra cosa es que haya opiniones diferentes, pero esa discusión en términos históricos ya se dio y quedó fijado con el acento abierto”, dice Borràs.

La propuesta, sin embargo, no tendrá recorrido porque para su aprobación definitiva el Ayuntamiento requiere de una informe preceptivo de la AVL, según han confirmado a elDiario.es fuentes del organismo, creado además en el pasado por los gobiernos del PP tras el pacto lingüístico impulsado por Eduardo Zaplana, para zanjar el conflicto lingüístico.

Pese a todo, la alcaldesa de València, María José Catalá, quien además es profesora universitaria, afirmó este miércoles que “siempre” ha defendido que la letra ‘e’ del topónimo en valenciano de la ciudad “fonéticamente se pronuncia de forma cerrada y no abierta”.

“Yo siempre me he pronunciado sobre este tema y he dicho que fonéticamente la ‘e’ se pronuncia de forma cerrada y no de forma abierta. He discrepado públicamente del dictamen de la AVL sobre el tema del acento abierto. Sé que hay académicos que están de acuerdo con esta opinión y soy la primera en decir que creo que el acento debe volver a ser cerrado”, afirmó.

Catalá reconoció que el PP había planteado un “escenario” distinto al propuesto por Vox. “En primer lugar, establecer la denominación bilingüe y en segundo lugar, iniciar los trámites para que se cambiara el acento. Vox quiso hacer una redacción conjunta y no nos pareció mal, y por tanto la aprobamos”.