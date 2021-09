El vínculo entre auxiliares de ayuda a domicilio y usuarios, un valor añadido al servicio de los cuidados

Pocos servicios hay tan personales en el sector sanitario como el de ayuda a domicilio —conocido por las siglas SAD—, dada la relación tan estrecha que se genera en numerosos casos entre el profesional que lo presta y el usuario que recibe su atención y cuidados.

El SAD es un servicio público esencial que ofrece un conjunto de recursos dirigidos a prestar apoyo y cuidados en el domicilio a las personas que dejan de ser autónomas, para que puedan llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria y mantengan la relación social con su entorno, el mayor tiempo posible. Los cuidadores proporcionan ayuda en el aseo personal y realizan labores domésticas (limpieza y cocina, entre otras), por lo que, tradicionalmente, se ha considerado un “trabajo del hogar” que no requería ninguna cualificación.

Sin embargo, desde hace unos años existe una formación específica en auxiliar de ayuda a domicilio, una titulación que ha ayudado a profesionalizar este trabajo y el sector en general. Las personas empleadas en Clece están especializadas en el cuidado de personas con una atención centrada en la persona. En el caso concreto del SAD, esto se traduce en el establecimiento de relaciones auxiliar-usuario/a que, en muchas ocasiones, llegan a convertirse en vínculos de mucho cariño.

Muestra de ello es la relación que tiene Pilar Bustamante, auxiliar del SAD en la Diputación de Palencia, con Tomasa Prades, ambas residentes en Aguilar de Campoo, provincia de Palencia. En abril, cuando Tomasa cumplió los 74 años, Pilar llevaba ya dos años a su cuidado, pero previamente había atendido a su marido, de modo que acumulan cuatro años de relación. “Somos casi vecinas, por lo que tenemos una relación de amigas prácticamente. Por la mañana vengo y la asisto y luego nos vemos por la calle y hablamos ya de otras cosas”, comenta Bustamante, que ayuda a Tomasa entre las 8:45 y las 9:30

"Lo principal es ver cómo se encuentra a nivel movilidad. Si está más cansada, le preparo el desayuno, procedo a ducharla y vestirla… lo que más necesite en el día a día”, añade la auxiliar de Clece.

Tomasa Prades, que recibe este servicio por la ayuda a la dependencia, asegura que, si no fuera por Pilar, no se podría mover: “Tendría que buscar yo algo y pagarlo, porque por mí misma no me valgo para nada”. Enumera un sinfín de enfermedades y operaciones quirúrgicas: “Ahora estoy con tratamiento de leucemia, padezco de la columna, la médula ósea, he tenido cáncer de mama, tengo los huesos de cristal, me puedo romper cualquier cosa, casi no puedo andar porque me rompí la cadera… hasta he tenido escayoladas las dos manos”.

De modo que el tiempo que está su cuidadora se siente atendida y acompañada: “Cuando está aquí ella, me ayuda a subir y bajar las escaleras si quiero ir a andar un poquito con el andador, y luego ya mis hijas me traen la comida y por la tarde vienen un ratito a verme”.

Pilar Bustamante visita hasta 10 casas a la semana. A la de Tomasa Prades va todos los días; a otras, en días alternos, dos o tres veces a la semana. Su historia es curiosa: “Empecé de muy cría, ayudando sin cobrar nada a unas señoras mayores en el pueblo porque me daban pena. Cuando me casé y me vine aquí, una vecina me propuso que me apuntara al CEAS, Centro de Acción Social, y fui trabajando de esto”.

En cuanto las empresas tuvieron que contratar a profesionales titulados, se fue a sacar el curso de auxiliar de ayuda a domicilio a Palencia, lo cual garantiza que ejerce este trabajo de manera profesional, pero también por vocación: “Le dedico más tiempo a cuenta de mis costillas, porque me da apuro dejarles algo sin hacer”, señala Bustamante. Algo que Tomasa Prades confirma: “Para mí Pilar es ya todo. Si me falta ella, me falta todo; me hace todo lo que necesito y más de lo que le mandan. Con ella estoy feliz”.

Francisca y Gloria, como de la familia

Otro testimonio es el de Francisca Díaz, de 59 años, auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Desde 2013, atiende a Gloria Díaz, de 90 años, y se ha convertido en una más de la familia. Francisca realiza labores domésticas y le proporciona la atención y cuidado personal que necesita. Gloria afirma que la conoce tan bien que ya sabe lo que va a necesitar y se adelanta.

Cada día, Francisca llega a las 8 de la mañana y empieza las labores de aseo, peinado y, a continuación, las del hogar. Conversan sobre diferentes temas y, a veces, ven la tele juntas. Gloria la define así: “Es una persona con muy buen carácter, muy atenta y me ayuda siempre que lo necesito. Le tengo mucho cariño”. Algo totalmente correspondido por Francisca: “Es parte de mi vida y de mi historia. Forma parte de mi día a día y, si me faltase, sería muy difícil. Ha pasado a ser algo personal que se va haciendo cada vez más mío, porque hemos creado un vínculo”.